ঝটপট মজাদার চিজ অমলেট

সকাল সকাল রুটি, পরোটা, ভাজি আর ডিমের নাশতা থেকে মাঝে মধ্যে একটু আলাদা কিছু হলে খাওয়ার রুচি বাড়ে। বাইরে রেস্টুরেন্টে যেসব নাশতার প্লেট ৫শ টাকা পর্যন্ত, সেসব চাইলেই বাসায় বানিয়ে ফেলতে পারেন চট করে। অবাক হচ্ছেন! কী থাকে এসব খাবারে, জেনে বানিয়ে ফেলুন। পরিবারের সদস্যদের বিশেষ দিনে সকাল সকাল টেবিলে এই নাশতা পেলে তার দিনটি বিশেষ হয়ে উঠবে আপনার কল্যাণে-
মজাদার চিজ অমলেট
সকালবেলা ডিম ছাড়া চলে না অনেকের। কিছু না খেয়ে শুধু ডিম দিয়ে নাস্তা শেষ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ডিমটা একটু ভারী হতে হবে, যেন পেট ভরে যায়।
উপকরণ (১ জনের জন্য)
ডিম— ২টা
লবণ— পরিমাণমতো
গোলমরিচ গুঁড়ো— সামান্য (ঐচ্ছিক)
কুঁচি করা পেঁয়াজ— ২ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক)
কুঁচি করা কাঁচা মরিচ— ১টা (ঐচ্ছিক)
গ্রেট করা চিজ— আধাকাপ (মোজারেলা বা চেডার হলে ভালো)
তেল বা মাখন— ১ টেবিল চামচ
প্রস্তুত প্রণালি
একটি বাটিতে ডিম ভেঙে নিন। তাতে লবণ, গোলমরিচ, পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। ফ্রাইপ্যানে তেল বা মাখন গরম করুন। ফেটানো ডিম ঢেলে দিন ও মাঝারি আঁচে রান্না করুন। অমলেটের উপরের দিক একটু সেট হয়ে এলে চিজ ছিটিয়ে দিন।
অমলেটের এক পাশ ভাঁজ করে অন্য পাশের উপর এনে দিন, যেন চিজ ভেতরে গলে যায়। ১–২ মিনিট ঢেকে রাখুন যাতে চিজ ভালোভাবে গলে যায়। গরম গরম পরিবেশন করুন।
চিজ গলানোর জন্য চাইলে হালকা আঁচে ঢেকে রাখতে পারেন।
চাইলে বেল পেপার, টমেটো বা ধনেপাতা যোগ করে আরও রঙিন ও মজাদার করা যায়। সাথে এক টুকরো টোস্ট ব্রেড সামান্য মাখন মাখিয়ে দিতে পারেন।