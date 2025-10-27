চটজলদি করে ফেলুন ফ্রাইড রাইস সেট মেন্যু

ফ্রাইড রাইসের সেট মেন্যু রেসিপি মানে হলো একটি সম্পূর্ণ খাবারের কম্বিনেশন। একটু রাইস, একটু চিলি চিকেন, একটু চাইনিজ ধরনের সবজি। ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে মানানসই আরও কিছু পদ থাকে— যেমন বিফ, মাছ, ডিম বা সবজি আইটেম। স্কুলফেরত সন্তানকে চমকে দিতে বা হঠাৎ আসা অতিথি আপ্যায়নে এর জুড়ি মেলা ভার। চলেন দেখি কী করা যায়—
ফ্রাইড রাইস সেট মেন্যু (৪ জনের জন্য)
মেন্যু আইটেম
চিকেন ফ্রাইড রাইস
চিকেন চিলি (ড্রাই বা গ্রেভি)
ভেজিটেবল/থাই স্যুপ
ডিম (সানি সাইডআপ)
সালাদ ও সস
উপকরণ
সেদ্ধ ভাত– ৪ কাপ
মুরগির বুকের মাংস– ১ কাপ (সেদ্ধ করে কিউব করে কাটা)
ডিম– ২টি
গাজর– আধা কাপ (কুচি করা)
বীনস– আধা কাপ
পেঁয়াজ– ১টি (কুচি করা)
রসুন– ১ টেবিল চামচ (কুচি করা)
সয়াসস– ২ টেবিল চামচ
অয়েস্টার সস– ১ টেবিল চামচ
গোলমরিচ গুঁড়া– আধা চা চামচ
লবণ– স্বাদমতো
তেল– পরিমান মতো
প্রণালি
কড়াইতে তেল গরম করে ডিম স্ক্র্যাম্বল করে আলাদা করে রাখুন। একই তেলে রসুন ও পেঁয়াজ ভাজুন। এরপর গাজর, বিনস দিন ও হালকা নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। চিকেন কিউব, সয়াসস, অয়েস্টার সস, গোলমরিচ ও লবণ দিন। শেষে ভাত ও ডিম মিশিয়ে হালকা নেড়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।
চিকেন চিলি (ড্রাই)
উপকরণ
মুরগির বুকের মাংস– ৩০০ গ্রাম (কিউব করে কাটা)
কর্নফ্লাওয়ার– ২ টেবিল চামচ
ডিম– ১টি
সয়াসস– ২ টেবিল চামচ
টমেটো সস– ১ টেবিল চামচ
চিলি সস– ১ টেবিল চামচ
ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ– কিউব করে কাটা
রসুন কুচি– ১ টেবিল চামচ
লবণ ও গোলমরিচ– স্বাদমতো
প্রণালি
চিকেন টুকরোগুলো ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, সয়াসস ও লবণ মিশিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ভেজে নিন। আলাদা কড়াইতে তেল গরম করে রসুন, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ভাজুন। সয়াসস, টমেটো সস, চিলি সস দিয়ে নেড়ে নিন। ভাজা চিকেন যোগ করে মিশিয়ে নিন।
ভেজিটেবল/থাই স্যুপ
পানি বা চিকেন স্টক– ৩ কাপ
গাজর, বীনস, বাঁধাকপি– ১ কাপ করে কুচি
কর্নফ্লাওয়ার– ২ চা চামচ (পানিতে গুলে রাখা)
সয়াসস– ১ টেবিল চামচ
ডিম– ১টি
লবণ ও গোলমরিচ– স্বাদমতো
প্রণালি
পানি গরম করে সবজি সিদ্ধ করুন। সয়াসস, লবণ ও গোলমরিচ দিন। কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে ঘন করুন। শেষে ডিম ফেটিয়ে ঢেলে নেড়ে নিন।
সালাদ ও সস
সালাদ: শসা, টমেটো, গাজর ও লেবু স্লাইস
সস: টমেটো কেচাপ বা চিলি সস
পরিবেশন
এক প্লেটে এক পাশে ফ্রাইড রাইস, পাশে চিকেন চিলি, অল্প সালাদ ও এক কাপ স্যুপ দিন। রাইসের ওপরে একটি সানিসাইডআপ ডিম ওমলেট দিয়ে দিন। দেখবেন কুসুম যেন ভেঙে না যায়। রেস্টুরেন্টের মতো সুন্দর একটি সেট মিল তৈরি হয়ে যাবে।