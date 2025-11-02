আলু জুরি ভাজা কুড়মুড়ে হচ্ছে না?

X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
আলু জুরি ভাজা কুড়মুড়ে হচ্ছে না?

জীবনযাপন ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৪০
আলু জুরি ভাজা কুড়মুড়ে হচ্ছে না?

ভাত বা খিচুড়ির সঙ্গে কুড়মুড়ে আলু ঝুরি ভাজির তুলনা হয় না। মানে একদম সোনালি, পাতলা কাটা, ঝুরঝুরে আলু ভাজি! এটা খুব জনপ্রিয় ও সহজ একটি বাংলা খাবার।

উপকরণ (২–৩ জনের জন্য)

আলু— ৪–৫টা (মাঝারি সাইজের)

সামান্য বাদাম

লবণ— পরিমাণমতো

হলুদ গুঁড়া— সামান্য (ঐচ্ছিক, রঙের জন্য)

শুকনা মরিচ/কাঁচা মরিচ— স্বাদমতো

তেল— ভাজার জন্য (প্রায় ১ কাপ)

সামান্য চালের গুঁড়া বা কর্নফ্লাওয়ার— ১ চা চামচ (কুড়মুড়ে করতে সাহায্য করে)

প্রস্তুত প্রণালী

আলুর খোসা ছাড়িয়ে পাতলা কুচি করে নিতে হবে। যত পাতলা হবে, ততো কুড়মুড়ে হবে। কুচি করা আলু পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এতে অতিরিক্ত স্টার্চ বের হয়ে যাবে, ফলে ঝুরি আলাদা থাকবে এবং ভাজার সময় মচমচে হবে। ৫ থেকে ১০ মিনিট ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।তারপর ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে কাপড় বা টিস্যু দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। 

এরপর একটা বাটিতে শুকনো আলু কুচি নিয়ে লবণ, হলুদ ও সামান্য চালের গুঁড়া মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর  কড়াইতে তেল গরম করতে হবে। তেল ভালোভাবে গরম হলে অল্প অল্প করে আলু ছেড়ে দিন। এসময় আঁচ মাঝারি থেকে উচ্চ রাখতে হবে। সোনালি ও কুড়মুড়ে না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। বেশি নাড়াচাড়া না করে হালকা নেড়ে ভাজতে হবে। ভাজার পর তুলে টিস্যুতে রাখতে হবে যাতে করে বাড়তি তেল ঝরে যায়। পাত্রে নিয়ে অল্প ভাজা বাদাম মিশিয়ে নিন। উপরে গোটা শুকনা মরিচ ভাজা দিয়ে পরিবেশন করুন।

