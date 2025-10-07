কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান

পাঁচ বছর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ‘অফিস সহায়ক’ পদে চাকরি দেওয়ার আশ্বাসে প্রতারণার অভিযোগে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী মো. ইমরানকে (৩০) কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামান এ আদেশ দেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী দুলাল মিত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রতারণার মামলায় গত ১৭ আগস্ট বাদীর সঙ্গে আসামির আপোষের শর্তে ধার্য আজ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন। বাদীর সঙ্গে আসামির আপোষ না হওয়ায় আদালত তার জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে আসামি প্রধান উপদেষ্টার দফতরের এসএসএফ (বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী)-এর চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। তবে প্রতারণা করার সময় আসামি নিজেকে এসএসএফ-এর কর্মকর্তা দাবি করেন।’
মামলার অভিযোগ বলা হয়, ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ‘অফিস সহায়ক’ পদে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকা নেন আসামি ইমরান। পরবর্তীতে বাদী সুবাস মালো (৩০) আসামির কাছে চাকরি চাইলে বিভিন্নভাবে ঘুরাতে থাকেন। আসামির কাছে বাদীর পাওনা টাকা ফেরত চাইলে তাকে ঘুরাতে থাকেন ও প্রাণনাশের হুমকি দেন। ২০২৩ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর বাদীর পাওনা টাকা ফেরত চেয়ে আসামির কাছে সাত দিনের লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। আসামিকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানোর পরেও টাকা ফেরত দেননি। এরপর বাদী সংশ্লিষ্ট আদালতে আসামির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ এবং প্রতারণা অভিযোগে মামলাটি দায়ের করেন। ওই দিন আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে মামলার অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত করে তেজগাঁও থানার ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দেন।’
২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আসামির বিরুদ্ধে অপরাধের সত্যতা পাওয়া গেছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক মো. মমতাজ উদ্দিন। পরবর্তীতে আদালত এই প্রতিবেদন আমলে গ্রহণ করে আসামিকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেন। আসামি আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।
সেই গ্রেফতারি পরোয়ানামূলে চলতি বছরের গত ১৪ আগস্ট আসামি গ্রেফতার হয়। তিন দিন পর আসামিকে বাদীর সঙ্গে আপোষের শর্তে জামিন মঞ্জুর করেন। তবে উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ না হওয়ায় মঙ্গলবার আদালত আসামির জামিন বাতিলের নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।