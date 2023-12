টাইম ম্যাগাজিনের চোখে বর্ষসেরা অ্যাথলেট মেসি

জয় কী জিনিস, সেটাই যেন ভুলতে বসেছিল ইন্টার মায়ামি। ফ্লোরিডার দলটি বদলে গেলো একজনের জাদুকরী স্পর্শে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘোষণা এলো, লিওনেল মেসি আসছেন আমেরিকায়। ইউরোপে ছড়ি ঘুরানো আর্জেন্টিনা ফরোয়ার্ড অখ্যাত মেজর লিগ সকারেও রাখলেন অবিশ্বাস্য ছাপ। জিততে জিততে একসময় মায়ামি পেয়ে গেলো ইতিহাসের প্রথম ট্রফি লিগস কাপও। বিশ্বকাপ ট্রফিতে চুমু খাওয়ার পর অষ্টম ব্যালন ডি’অর জয়, তারপর আমেরিকান ফুটবলে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি মঙ্গলবার পেয়ে গেলেন মেসি।

মার্কিন সাময়িকী টাইম-এর বর্ষসেরা অ্যাথলেট হয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ফুটবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর্লিং হাল্যান্ড ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দিয়েছেন। এই দৌড়ে ছিলেন বছরের তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচ। তাদের সবাইকে হার মানতে হয়েছে ফুটবল জাদুকরের কাছে।

মায়ামিতে প্রথম ১৪ ম্যাচে ১১ গোল করেন মেসি। শুধু মাঠেই নয়, বাইরেও তার প্রভাব স্পষ্ট ছিল। তাকে একপলক দেখার জন্য ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছেন সেরেনা উইলিয়ামস ও কিম কার্দাশিয়ানের মতো বড় বড় সেলিব্রেটিরা। আর তার ম্যাচ দেখার জন্য টিকিট বিক্রির রেকর্ড হয়েছে। রেপ্লিকা শার্টও বিক্রি হয়েছে হু হু করে।

ব্যর্থতার স্বাদও পেতে হয়েছে মেসিকে। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাই খেলতে গিয়ে হুট করে পাওয়া চোটে অনিয়মিত হয়ে পড়েন তিনি। মেজর লিগ সকার প্লে অফের টিকিট পাওয়া হয়নি। আপাতত পরের মৌসুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এখনই শুরু হয়ে গেছে টিকিটের জন্য হাহাকার।

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN