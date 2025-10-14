X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
শমিত-জায়ানদের একাদশে রেখে  হংকংয়ের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৯
শমিত-জায়ানদের একাদশে রেখে  হংকংয়ের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ

ঢাকায় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে একাদশে শমিত সোম-জায়ান আহমেদ ও ফাহামিদুল ইসলাম খেলতে পারেননি। বিরতির পর অধিনায়ক জামালসহ মাঠে নেমে বাংলাদেশ দলের চিত্র পাল্টে দেন। অনেক সমালোচনার পর হাভিয়ের কাবরেরা অবশেষে একটু পর শুরু হতে যাওয়া অ্যাওয়ে ম্যাচে তিনটি পরিবর্তন রেখে একাদশ সাজিয়েছেন। জায়ান আহমেদ, শমিত শোম ও তপু বর্মণ রয়েছেন একাদশে। নেই ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, তাজ উদ্দিন ও মোহাম্মদ সোহেল রানা। অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও খেলছেন না শুরু থেকে।

গোলবারে মিতুল মারমাতেই আস্থা। অনেক দিন পর বাংলাদেশ দল রক্ষণ আঁটসাঁট করে নামতে যাচ্ছে। সেন্টার ব্যাকে তপুর সঙ্গে থাকছেন শাকিল আহাদ তপু ও তারিক কাজী। লেফট ব্যাকে জায়ান আহমেদ ও রাইট ব্যাকে সাদ উদ্দিন। চার মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা, শমিত সোম ও শেখ মোরসালিন। সম্ভাব্য ৫-৪-১ ফর্মেশনে নম্বর নাইন হয়ে খেলতে পারেন রাকিব হোসেন।

বাংলাদেশ একাদশ

মিতুল মারমা (গোলকিপার), জায়ান আহমেদ, তপু বর্মণ (অধিনায়ক), শাকিল আহাদ তপু, তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন, হামজা চৌধুরী, শমিত সোম, সোহেল রানা সিনিয়র, শেখ মোরসালিন ও রাকিব হোসেন।

