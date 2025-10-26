X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্যর্থতা থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলেছে বাফুফে 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫১আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫১
বাফুফের সভার ছবি।

তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বে নতুন কার্যনিবার্হী কমিটির এক বছর পূর্তি হয়েছে রবিবার। এই দিনে বাফুফে ভবনে ৫ম সাধারণ নির্বাহী সভা আয়োজিত হয়েছিল। সেই সভায় ছয়টি আলোচ্যসূচি থাকলেও গঠনতন্ত্র সংশোধন নিয়ে সভায় বেশি আলোচনা হয়েছে। এরপর  সভা শেষে  গত এক বছর বাফুফের সাফল্যের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে। 

প্রায় ঘণ্টাচারেক বাফুফে ভবনে সভা হয়েছে। সভা শেষে নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু বলেছেন, ‘আজ তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বে বাফুফে নির্বাহী কমিটি এক বছর অতিক্রম করলো। এই উপলক্ষে বাফুফে সভাপতি নির্বাহী কমিটির সকলকে এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। আমরা এক বছর অনেক ফুটবল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি। নারী দল সাফ চ্যাম্পিয়ন, প্রথমবারের মতো নারী দলের এশিয়া কাপের মূল পর্বে কোয়ালিফাই করেছে, ফুটসাল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলেছে, হামজা-শমিতের মতো ফুটবলার বাংলাদেশের হয়ে খেলছে- এ রকম অনেক সফলতাই আমাদের এসেছে। ব্যর্থতা থাকলে সেটা আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।’

আজকের সভা নিয়ে বাবু আরও বলেছেন, ‘আজকের সভায় মূলত গঠনতন্ত্র সংশোধন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ফিফা-এএফসি গাইডলাইন অনুসারে গঠনতন্ত্র সংশোধন হচ্ছে। নির্বাহী কমিটির অনেকে মতামত রেখেছে। গঠনতন্ত্র নিয়ে ৫০-৬০ শতাংশ কাজ হয়েছে মাত্র। আরও সভা ও সময় লাগবে।’

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঢাকায় হওয়া ম্যাচগুলোর হিসেব নিকেশ এখনও দিতে পারেনি বাফুফে। যার সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাফুফে
সম্পর্কিত
তাবিথ আউয়ালের কমিটির এক বছর: কী করেছেন, কী করতে পারেননি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ কবে
কীভাবে সারাদেশে ফুটবলার খুঁজে বের করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছে ফিফা
সর্বশেষ খবর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবুল কালামকে হারিয়ে কাঁদছেন স্বজনরা, কী হবে দুই শিশুসন্তানের
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে মৃত্যুআবুল কালামকে হারিয়ে কাঁদছেন স্বজনরা, কী হবে দুই শিশুসন্তানের
বন্দর বন্ধ রাখলে উল্টো ক্ষতি হবে: ডিসিসিআইয়ের আশঙ্কা
বন্দর বন্ধ রাখলে উল্টো ক্ষতি হবে: ডিসিসিআইয়ের আশঙ্কা
সর্বাধিক পঠিত
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media