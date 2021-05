করোনায় মৃতদের দেহ ভেসে বেড়াচ্ছে গঙ্গায় (ভিডিও)

ভারতের বিহার রাজ্যে গঙ্গা নদীতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত অনেক মানুষের মরদেহ ভেসে বেড়াচ্ছে। করোনার রোগীর মরদেহ হওয়ার আশঙ্কায় এটি ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। নদীতে মরদেহ ভেসে বেড়ানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সোমবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু এখবর জানিয়েছে।

বিহারের বুক্সার জেলার চাউসা গ্রামে একাধিক মরদেহ ভেসে থাকতে দেখা গেছে। স্থানীয়দের ধারণা, মরদেহগুলো করোনায় মৃতদের। তারা শ্মশানে কর্মকর্তা নিয়োগ ও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

চাউসা বুক্সার জেলার শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশ সীমান্তে অবস্থিত। সোমবার সকালে গ্রামবাসী কয়েকটি দেহ ভাসতে দেখেন। তারা বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানান।

আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন জানায়, সকালের দিকে ভাসতে দেখার পর দেহগুলোকে গঙ্গার ধারে তুলে এনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয়দের অনুমান, গঙ্গার উল্টো পাড়ে উত্তর প্রদেশ, ওই দিক দিয়েই ভেসে এসেছে দেহগুলো। কারণ তাদের দাবি, এই এলাকায় একসঙ্গে এত মানুষের মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়।

স্থানীয় সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ও আইনজীবী অশ্বিনী বর্মা বলেন, গঙ্গায় ৩০-৪০টি দেহ ভাসতে দেখা গেছে। নদীর তীরে কুকুর জড়ো হচ্ছে। বেশিরভাগ দেহ করোনায় মৃতের হতে পারে।

অশ্বিনী বর্ম জানান, শবদাহ করার ব্যয় বেশি হওয়াতে দরিদ্ররা হয়ত নদীতে দেহ ভাসিয়ে দিয়েছেন। একটি দেহ সৎকার করতে ৩০ থেকে ৪০ হাজার রুপি প্রয়োজন হয়। ফলে দরিদ্ররা হয়ত সহজ পথ নদীতে ফেলে দেওয়াকেই বেছে নিয়েছেন। কুকুর মরদেহগুলো ঘিরে বেড়াচ্ছে। এগুলো ভাইরাস ছড়াতে পারে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া স্থানীয় কর্মকর্তা আনঅফিসিয়ালি স্বীকার করেছেন, বেশিরভাগ মরদেহ করোনায় মৃতদের হতে পারে। ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা এখন ঘটনাস্থলে রয়েছি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ নদীতে দেহ ভেসে বেড়াচ্ছে।

বক্সারের এসডিও কেকে উপাধ্যায় বলেন, ‘দূর থেকে ১০-১২টি মৃতদেহ ভেসে আসতে দেখা গিয়েছিল। আপাতত যা বোঝা যাচ্ছে, বিগত ৫-৭ দিনে ধরে সেগুলো পানিতে ভাসছিল। পানি দেহ ভাসানোর প্রথা আমাদের এখানে নেই। দেহগুলোর সৎকারের ব্যবস্থা করছি আমরা।’

