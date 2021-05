অন্তর্জালে তাহসান-মিথিলার ‘শনিবার সারপ্রাইজ’ রহস্য!

বুধবার (১২ মে) দিবাগত মধ্যরাতে অন্তর্জালে অভিনব এক রহস্যের জাল ছড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন দম্পতি তাহসান ও মিথিলা।

তাহসান তার ফেসবুক পেইজে লিখে দিলেন- This Saturday night I have a surprise for you। ঈদ সামনে রেখে এমন পোস্ট তাহসান দিতেই পারেন। এমনকি তার একমাত্র কন্যা আইরাকে সারপ্রাইজ দিতেও এমনটা হতে পারে। কিন্তু জলটা ঘোলা হলো ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় মিথিলার পাল্টা পোস্টে। তিনি তার ভেরিফায়েড পেইজে লিখে দিলেন- ‌Really !!!??........Waiting for the surprise।

মূলত এর পর থেকেই নেটিজেনদের মধ্যে রহস্য দানা বাধলো। উঠলো নানাবিধ প্রশ্ন। যে প্রশ্নের চাপে অনেকে মিথিলা-সৃজিতের চলমান সুসম্পর্কটাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করলো। বিপরীতে আশায় বুক বাঁধলো অনেকেই- আবার বুঝি দু’জনে এক হতে চললো- আসছে শনিবারেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ!

তবে রহস্যের পেছনে যাই থাকুক, দু’জনার পোস্টের অধিকাংশ মন্তব্যেই শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন দু’জনে। এরমধ্যে রহমান হাবিব নামের একজনের মন্তব্য ছিলো এমন- The best dramatic & amazing divorced couple i've ever seen... Tahsan & Mithila।

তবে এমন পোস্টের চার ঘণ্টা অতিক্রমের পরেও দু’জনের কেউই তাদের ‘রহস্যময় শনিবার সারপ্রাইজ’ ইস্যুতে মুখ খোলেননি। দেননি কোনও মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া। কথা বলেননি মিডিয়ার সঙ্গে। এটাও নিশ্চিত, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের হিমঘরে আটকে থাকা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘শনিবার বিকেল’ ছবির সঙ্গেও এ দু’জনের সরাসরি কোনও সম্পৃক্ততা নেই। তবে!

হুম, একটা বিষয় মেলানো যায় তাহসান ইস্যুতে। সম্প্রতি তিনি বাংলা ট্রিবিউন-এর সঙ্গে একান্ত আলাপে বলেছিলেন, এই ঈদে মহামারির কারণে শুটিং করেননি একটিও। না নাটকের, না গানের। তবে এই সময়টাতে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন বলে জানিয়েছেন আলোচিত অনলাইন শপিং সাইট ই-ভ্যালির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে। যাতে তিনি যুক্ত হয়েছেন গেল মার্চে। সেটিও ছিলো একই ঘরানার রহস্য ছড়িয়ে।

গত ৯ মার্চ রাতে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে ইংরেজি হরফে লিখেছিলেন, still i believe in you! যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘আমি এখনও তোমাকে বিশ্বাস করি’। আর তা নিয়েই নেটিজেনদের মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়েছিলো। তখনও নেটিজেনদের আলোচনায় ফিরে এসেছেন মিথিলা। যদিও সেটির ফলাফল মিললো ‘ফেস অব ইভ্যালি’ হলেন তাহসান খান। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানটির স্লোগান- believe in you!

তবে বুধবার রাতে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন তরফ থেকেও এই বিষয়ে সাফ বলে দিয়েছেন, ‘নো কমেন্টস!’

তাই অনেক বিজ্ঞরা চলমান ‘শনিবার সারপ্রাইজ’ ইস্যুটিকে একে একে দুই মেলাচ্ছেন। বলছেন, এবার সম্ভবত তাহসানের হাত ধরছেন মিথিলাও- তবে সেটি ব্যক্তিজীবনে নয়, ইভ্যালির হয়ে। যদিও এর সবটুকু জানতে শনিবারের (১৫ মে) অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই।



২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ভারতের নন্দিত নির্মাতা সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন ঢাকার গায়িকা-অভিনেত্রী মিথিলা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দু’জনে ভালোই আছেন- দুই বাংলায়।

বিপরীতে তাহসান এখনও সিঙ্গেলই আছেন।