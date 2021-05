সারপ্রাইজ লাইভে এসে যা বললেন তাহসান-মিথিলা (ভিডিও)

টানা ৫ বছর পর শনিবার (১৫ মে) রাতে সত্যি সত্যিই এক হলেন তাহসান ও মিথিলা! যুক্ত হলেন সরাসরি সম্প্রচারিত শো’তে। বললেন, নিজেদের কিছু না বলা কথা। ভক্তদের দিলেন ইতিবাচক বার্তা।

শনিবার রাত ১০টায় ই-ভ্যালি আয়োজিত এই বিশেষ শো সঞ্চালনা করেন নাভেদ মাহবুব। সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিষ্ঠানটির ফেসবুক পেইজে। এতে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে দু’জনেই প্রায় একই তথ্য জানান। বলেন, শুরুতে তারা এই শোয়ের প্রস্তাব এক কথায় মানা করে দেন সংশ্লিষ্টদের। মজার তথ্য হলো, শো শেষ করার আগে দু’জনেই সেই তথ্যটি টেনে ধন্যবাদ জানান আয়োজকদের!

‘এই অসাধারণ উদ্যোগটি না হলে হয়তো আমাদের এভাবে বসা হতো না। শেয়ার করা হতো না, পজিটিভ ভাবনাগুলো।’ যুক্ত করলেন তাহসান-মিথিলা।

শোয়ের শুরুতে দু’জনেই অংশ নেন নাভেদ মাহবুবের মজার গেম শোতে। যেখানে স্কোরে তাহসান খানিক এগিয়ে থাকলেও শেষ ফলাফল প্রায় সমান সমান হয়। দু’জনের প্রাপ্ত দামি দামি পুরস্কারগুলো আবার বণ্টন করা হয় লাইভ শোয়ের কমেন্ট বক্স থেকে বাছাই করা সেরা মন্তব্যকারীদের।

শো’তে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে মিথিলার প্রতিক্রিয়াটি এমন, ‘এখানে আমি কিছু ভালো বিষয় প্রমোট করতে এসেছি। কারণ, আমাদের সবাইকে নিয়েই ভালো থাকতে হবে। অনুরোধ করবো, আমরা খারাপ কিছু বলবো না। খারাপ কিছু শুনবোও না। আমাদের ভেতরে পজিটিভিটির চর্চা করা খুব দরকার।’

মিথিলার কথার সূত্র ধরে তাহসান কথা বলেন আরও বিস্তারিত। তার ভাষায়, ‘যখন আমি সারপ্রাইজের স্ট্যাটাসটা দিলাম এবং ও (মিথিলা) রিপ্লাই দিলো; তখন খেয়াল করলাম অনেক পজিটিভ বা সারপ্রাইজ হওয়ার মতো কমেন্ট আসছে। কিন্তু খেয়াল করলাম এরমাঝে কিছু নেতিবাচক কমেন্ট আসতে থাকলো ওকে (মিথিলা) নিয়ে। যেটা আগেও লক্ষ্য করেছি। দেখুন ৫ বছর হলো আমাদের বিচ্ছেদের। সঙ্গত কারণেই একসঙ্গে কাজ করা হয় না। বাট প্রতিনিয়ত আমরা সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছি!’

মা দিবসে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীকে ফেসবুকে হেনস্থা করার সাম্প্রতিক ঘটনা টেনে তাহসান বলেন, ‘কিছু মানুষ নিজেদের হীনমন্যতা ডিসপ্লে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে। এটা একটা মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কাউকে কটু বলার মধ্যে বীরত্ব নেই- এটা আমরা অনেকেই বুঝি না। এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে। মূলত সেই ভাবনা থেকেই প্রথমে আকাশ থেকে পড়লেও পরে এই শো করার জন্য সম্মত হই। কারণ, আমরা দু’জন কিন্তু কেউ কাউকে কটু কথা বলছি না। অথচ আমাদের হয়ে অন্যরা প্রতিনিয়ত হেনস্থা করছে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে! তাই আমরা দু’জন এক শো’তে থাকা মানে একটা পজিটিভিটি ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এটা অবশ্যই সারপ্রাইজ। আমরা দু’জনেই আলাদা, কিন্তু পাশাপাশি বসে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে পারছি। মতাদর্শ ভিন্ন হলেও যে একে অপরকে সম্মান করা যায়- এই বার্তাটাই দিতে চেয়েছি।’

ইতিবাচক অনুভূতির চর্চার তাগিদ দিয়ে তাহসানের সুরেই শেষ কথা বলেন মিথিলা। তার ভাষায়, ‘আমি শুরুতে সোজা মানা করে দিয়েছি। কারণ, একসঙ্গে বসলে আবার জানি মানুষ কি বলে! কিন্তু পরে ভাবলাম যে, পজিটিভ ভাবনার কথাগুলো আমাদের একসঙ্গে বসেই বলা দরকার। থ্যাংকস ই-ভ্যালি। উই সুড সেট আ পজিটিভ এক্সাম্পল। এই দেশে তো আমার সন্তানকেও বড় করতে হবে। আমি যত গালি খাই- আমাকে ভালোটাই বলতে হবে। পজিটিভিটির বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।’

আগেই ফেস অব ই-ভ্যালি হয়ে কাজ করছেন তাহসান। শনিবারের (১৫ মে) শো থেকে

ফেস অব ই-ভ্যালি লাইফস্টাইল হিসেবে যুক্ত হলেন মিথিলা। দু’জনেই এই প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে কাজ করে যাবেন মানুষের মাঝে ইতিবাচক ভাবনা বিকাশের লক্ষ্যে। জানান ই-ভ্যালির প্রধান বিপণন কর্মকর্তা (সিএমও) আরিফ আর হোসেন।

এর আগে বুধবার (১২ মে) দিবাগত মধ্যরাতে অন্তর্জালে অভিনব এক রহস্যের জাল ছড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন দম্পতি তাহসান ও মিথিলা।

তাহসান তার ফেসবুক পেইজে লিখে দিলেন- This Saturday night I have a surprise for you। ঈদ সামনে রেখে এমন পোস্ট তাহসান দিতেই পারেন। এমনকি তার একমাত্র কন্যা আইরাকে সারপ্রাইজ দিতেও এমনটা হতে পারে। কিন্তু জলটা ঘোলা হলো ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় মিথিলার পাল্টা পোস্টে। তিনি তার ভেরিফায়েড পেইজে লিখে দিলেন- ‌Really !!!??........Waiting for the surprise।

মূলত এর পর থেকেই নেটিজেনদের মধ্যে রহস্য দানা বাধলো। উঠলো নানাবিধ প্রশ্ন। তারই জবাব মিললো শনিবারের (১৫ মে) সরাসরি শো থেকে।

