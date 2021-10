মার্কিন ডেস্ট্রয়ারকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি রাশিয়ার

খুব বেশি দিন হয়নি। তামিল নাড়ুর এক বন কর্মকর্তা একটি আহত হাতির বাচ্চাকে তার মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মা হাতির কাছে বাচ্চাকে মিলিয়ে দেওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। অনেকেই সেই ভিডিওতে বন কর্মকর্তার প্রশংসা করেছিলেন। সম্প্রতি ওই হাতির বাচ্চার আরেকটি ছবি প্রকাশ হয়েছে। এতে দেখা গেছে উদ্ধারকারী দলের এক সদস্যকে আলিঙ্গন করছে হাতির বাচ্চাটি। আর এতে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

Love has no language. A baby elephant hugging a forest officer. The team rescued this calf & reunited with mother. pic.twitter.com/BM66tGrhFA