দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে ৬ ইউক্রেনীয় সেনা নিহত

পূর্ব ইউক্রেনে একটি অভিযানে যাওয়ার সময় দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর ছয় সদস্য নিহত হয়েছে। ডোনেস্ক অঞ্চলের ক্রামতোর্স্ক শহরের কাছে মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী বুধবার টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় শহর বাখমুতের কাছে একটি রুশ ঘাঁটিতে অভিযান চালানোর সময় ৬ ইউক্রেনীয় সেনা নিহত হয়েছে।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর দুটি এমআই-৮ হেলিকপ্টার মঙ্গলবার কীভাবে দুর্ঘটনায় পড়েছিল তা সম্পর্কে কোনও বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি বিবৃতিতে।

স্থানীয় নিউজ সাইট ইউক্রেনস্কা প্রাভদা জানায়, ক্রামতোর্স্কের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এটি ডোনেস্ক অঞ্চলের একটি বড় শহর। এখানে গত বছর রাশিয়ার আক্রমণের পর থেকে তীব্র লড়াই চলছে৷

ইউক্রেনস্কা প্রাভদার প্রতিবেদনে বলা হয়, দুটি হেলিকপ্টার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংসাবশেষের কাছ থেকে ৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

ইয়েভেন রাকিতা নামে ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর এক মুখপাত্র বলেন, ‘দুটি হেলিকপ্টারে থাকা ব্যক্তিদের পরিচয় নিরাপত্তার কারণে প্রকাশ করা হচ্ছে না।’

⚡️ Media: 6 Ukrainian pilots killed in crashed helicopters in Donetsk Oblast.



Six Ukrainian pilots died when two helicopters crashed in Donetsk Oblast on Aug. 29 under unknown circumstances, Ukrainska Pravda (UP) reported on Aug. 30.