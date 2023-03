এবার সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনস্যুলেটে খালিস্তানপন্থিদের হামলা

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে হামলা চালিয়েছে খালিস্তানপন্থিরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও-তে দেখা যায়, সমর্থকরা দরজা ভেঙে অফিসে ঢোকার চেষ্টা করছেন।

ভবনের দেয়ালে #ফ্রিঅমৃতপাল দিয়ে গ্রাফিতিও আঁকা হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক দল আম আদমি পার্টির নেতা মেজর সুরেন্দ্র পুনিয়া এক টুইটে বলেন, এটা অগ্রহণযোগ্য। অবাক হয়েছি যে আমেরিকা সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

তিনি লেখেন, ‘অগ্রহণযোগ্য। খালিস্তানি দুর্বৃত্তরা সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে হামলা চালিয়েছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা কনস্যুলেট ভবন থেকে খালিস্তানি পতাকা সরিয়ে নেওয়ার পর এ ঘটনা ঘটে।’

এদিকে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় কনস্যুলেটগুলোতে সাম্প্রতিক হামলার বিষয়ে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, ‘এমনটা যেন ফের না ঘটে সে বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে।’

এএনআইকে শশী থারুর বলেন, ‘আসল সমস্যাটি হাইকমিশনের ভেতরে নয়, বাইরের। ব্রিটিশ পুলিশের দায়িত্ব অবহেলা একটি বড় অপমান। এটা মেনে নেওয়া যায় না।’

খালিস্তানি চরমপন্থীরা রবিবার লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশন ভাংচুরের পর অন্তত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিং-কে ধরতে জোড় অভিযান চলছে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে। পুলিশ ইতোমধ্যে তার সংগঠন ‘ওয়ারিস পাঞ্জাব দে’-এর ৭৮ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে আরও কয়েকজনকে।

কট্টরপন্থী শিখ প্রচারক অমৃতপালকে প্রায়শই সশস্ত্র সমর্থকদের সহায়তায করতে দেখা যায়। তিনি প্রকাশ্যে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন এবং খালিস্তান নামে একটি রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

