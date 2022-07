লঙ্কান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেও ঢুকে পড়লো বিক্ষোভকারীরা

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজপাকসের বাড়ির পর এবার বিক্ষোভকারীরা দেশটির প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের সরকারি বাসভবনে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি পদত্যাগে রাজি হয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এখবর জানিয়েছে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা লঙ্কান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বিছানা ও আসবাবপত্রে বসে আছে ও সেলফি তুলছে। একই সময়ে কয়েকশ’ বিক্ষোভকারী শ্রীলঙ্কার পতাকা উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে সিএনএন জানিয়েছে, টেম্পল ট্রি নামে পরিচিত লঙ্কান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। তার কার্যালয় জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়ার আগেই রনিল বিক্রমাসিংহে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছে তার কার্যালয়। বিবিসি জানিয়েছে, সর্বদলীয় সরকার গঠনের পথ উন্মুক্ত করতে তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

বিবিসি’র সিনহালা প্রতিনিধি রাঙ্গা সিরিয়াল জানিয়েছেন, নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিরোধীদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় রাজি হয়েছেন লঙ্কান প্রধানমন্ত্রী।

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, এই সপ্তাহে দেশজুড়ে জ্বালানির সরবরাহ পুনরায় চালু করা হবে।

চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মূল কারণ জ্বালানির ঘাটতি। অতীতেও সরকারের পক্ষ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি।

এর আগে শনিবার সকালে বিক্ষোভকারীরা কলম্বোতে লঙ্কান প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনে ঢুকে পড়ে। শ্রীলঙ্কার টেলিভিশনে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে প্রবেশ করছে। রাজাপাকসের কার্যালয় ও বাসভবন বাণিজ্যিক রাজধানীতে অবস্থিত। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে সেখানে প্রবেশ করে।

Protestors enter Temple Trees, the official residence of the Prime Minister. pic.twitter.com/HCsIllEgfD