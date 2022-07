এবার লঙ্কান প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে আগুন দিলো বিক্ষোভকারীরা

শ্রীলঙ্কায় বিক্ষোভকারীরা দেশটির প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে। শনিবার সকালে তারা প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসের বাসভবনে ঢুকে পড়ে। এরপর সন্ধ্যায় তারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেও ঢুকে পড়ে। তবে বিক্ষোভকারীদের প্রবেশের আগেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী তাদের বাসভবন ছেড়ে নিরাপদে চলে যান। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এখবর জানিয়েছে।

Protesters have broken into the private residence of Prime Minister Ranil Wickremesinghe and have set it on fire - PM media. #DailyMirror #SriLanka #SLnews pic.twitter.com/tpjQob9p5j