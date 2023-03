ইমরানের ফাঁকা বাড়িতে পুলিশের তাণ্ডব, আটক ৩০

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বাড়িতে অবশেষে অভিযান চালাতে পেরেছে পুলিশ। অবশ্য এ সময় বাড়িতে ছিলেন না ইমরান, দুর্নীতির মামলার শুনানিতে হাজির হতে ইসলামাবাদ যাচ্ছিলেন তিনি।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, পুলিশ যখন ব্যারিকেড সরিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে তখন সেখানে ছিলেন কেবল ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বেগম।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানায়, অভিযান চলাকালে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) অন্তত ১০ কর্মী আহত হয়েছেন, আটক করা হয়েছে ৩০ জনেরও বেশি মানুষকে।

পিটিআইয়ের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে শেয়ার হওয়া একটি ভিডি-তে দেখা যায়, ইমরানের সমর্থকদের তার বাড়িতে লাঠিচার্জ করছে পুলিশ সদস্যরা।

এরপর এক টুইটে ইমরান লেখেন, ‘পাঞ্জাব পুলিশ জামান পার্কে আমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে, সেখানে বুশরা বেগম একা আছেন। কোন আইনে তারা এটা করছে?’

Worst kind of torture in Zaman Park right now. If something happens, will you paint it as accident again!? #چلو_چلو_عمران_کے_ساتھ pic.twitter.com/5S45UDVvMZ