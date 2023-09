রাজঘাটে গান্ধীর সমাধিতে শেখ হাসিনার শ্রদ্ধা

জি ২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন রবিবার মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য নেতারা দিল্লির রাজঘাটে যান। সেখানে পুষ্পস্তবক অনুষ্ঠানে যোগ দেন বাংলাদেশর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।

বৃষ্টি ভেজা রাজঘাটে এক এক করে হাজির হন বিশ্ব নেতারা। সেখানে মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

রাজঘাটে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েপ এরদোয়ানও উপস্থিত ছিলেন।

#WATCH | Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina arrives at Delhi's Rajghat to pay homage to Mahatma Gandhi and lay a wreath. pic.twitter.com/yR9GfQzhRp