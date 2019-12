দিয়া মির্জার প্রশ্ন, আমি কি ভারতীয়?

এবার ভারতের নাগরিকত্ব আইনের সমালোচনায় সরব হলেন বলিউড অভিনেত্রী ও প্রযোজক দিয়া মির্জা। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) এক টুইটার বার্তায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘আমার মা হিন্দু, বাবা খ্রিস্টান, আর যিনি লালন-পালন করেছেন তিনি মুসলিম, তাহলে কি আমি ভারতীয়?’

ভারতের সচেতন নাগরিক সমাজের অংশ হিসেবে বলিউড তারকারাও ক্রমেই সরব হতে শুরু করেছে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে। কমল হাসান থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া পর্যন্ত অনেকেই মোদি সরকারের ভূমিকায় ক্ষোভ জানিয়েছে।

বুধবার দিয়া মির্জা এক টুইট বার্তায় লিখেছেন, ‘আমার মা হিন্দু। জন্মদাতা বাবা খ্রিস্টান। আর যিনি আমাকে দত্তক নিয়েছিলেন তিনি একজন মুসলিম। সরকারিভাবে আমার নামে যে কাগজপত্র আাছে সেখানে আমার ধর্মের জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে। তাহলে আমি ভারতীয় প্রমাণ করতে কি আমার ধর্ম থাকতে হবে? আমি এটা কখনও করিনি, আশা করি ভবিষ্যতেও করবো না।’

My mother is a Hindu, my biological father was a Christian, my adopted father - a Muslim. In all official documents, my religion status stays blank. Does religion determine I am an Indian? It never did and I hope it never does. #OneIndia #India