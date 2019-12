ব্রিটিশ কূটনীতিকদের তাড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর পুত্রের

ইসরায়েলে নিযুক্ত ব্রিটিশ কূটনীতিকদের শিগগিরই দেশটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পুত্র ইয়ার নেতানিয়াহু। শনিবার টুইটারে দেওয়া এক পোস্টে এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। সম্প্রতি জেরুজালেমে নিযুক্ত ব্রিটিশ কনস্যুলেটের এক টুইটের প্রেক্ষিতে এমন হুমকি দেন তিনি। সোমবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে মিডল ইস্ট মনিটর।

গত ১৮ ডিসেম্বর ব্রিটিশ কনস্যুলেটের ওই টুইটে বলা হয়, আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছি যে, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে আমরা দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে হিজ রয়্যাল হাইনেস দ্য প্রিন্স অব ওয়েলস (প্রিন্স চার্লস)-কে বরণ করে নেবো।

ওই টুইটে জেরুজালেমকে দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড হিসেবে উল্লেখ করায় ক্ষুব্ধ হন ইয়ার নেতানিয়াহু। ব্রিটিশ কনস্যুলেটের টুইটটি রিটুইট করে তিনি লিখেছেন, ঈশ্বর চাইলে শিগগিরই তোমাদের ইসরায়েল থেকে বের করে দেওয়া হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি স্কটল্যান্ড বা ওয়েলসের দখলকৃত ভূখণ্ড পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ভাবছি, আপনি কোনটি সুপারিশ করবেন?

God willing you guys will be kicked out of Israel soon. Until then I’m thinking of visiting the occupied lands of Scotland or Wales, which do you recommend?