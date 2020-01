দিল্লি জামে মসজিদে ভারতের জাতীয় সংগীত গাইলেন বিক্ষোভকারীরা

ভারতের বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরোধিতাকারী কয়েক হাজার মানুষ বুধবার রাতে দিল্লির রাজপথে নেমেছিলেন। মিছিল নিয়ে তারা দিল্লির জামে মসজিদের সামনে পৌঁছান। তারা সেখানকার একটি ঐতিহাসিক ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়ান হাতে মোমবাতি ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে। বিক্ষোভকারীরা সমাবেশ শেষ করেন ভারতের জাতীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ একসঙ্গে গেয়ে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস এখবর জানিয়েছে।

