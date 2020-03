টুইটারে আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা

টুইটারে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন চীনভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান আলিবাবা গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা। সোমবার (১৬ মার্চ) তার প্রথম টুইটে করোনা ভাইরাস টেস্ট কিট এবং ফেস মাস্কের বাক্সসমেত যুক্তরাষ্ট্রগামী চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের একটি ছবি পোস্ট করেন তিনি।



২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস। সরকারি হিসাবে এখন পর্যন্ত চীনে এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০ হাজার ৮৮১। এরমধ্যে তিন হাজার ২২৬ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা গ্রহণের পর সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৮ হাজার ৬৮৮ জন। আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওমিটার এর ওয়েবসাইট অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৪,৭২৭ জন। এরমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৯৩ জনের।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সোমবার প্রথমবারের মতো টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলেছেন আলিবাবা গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা। প্রথম টুইটে সাংহাই থেকে বিমানে মার্কিন বাসিন্দাদের জন্য জ্যাক মা ফাউন্ডেশন এবং আলিবাবা ফাউন্ডেশন যেসব সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে; তার ছবি পোস্ট করেন তিনি। পাশাপাশি টুইট বার্তায় জ্যাক মা লেখেন, ‘প্রথম পর্যায়ে আমেরিকায় মাস্ক এবং করোনাভাইরাস টেস্ট কিটস নিয়ে যাওয়ার জন্য সাংহাই থেকে ওড়ার জন্য বিমান তৈরি। মার্কিন বন্ধুদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।’

The first shipment of masks and coronavirus test kits to the US is taking off from Shanghai. All the best to our friends in America.