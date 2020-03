করোনা মোকাবিলায় আজানের বাণী বদলে দিলো আমিরাত

বিশ্বজুড়ে মহামারী আকার ধারণ করা করোনা ভাইরাসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্তৃপক্ষ আজানের বাণী বদলে দিয়েছে। সোমবার আমিরাতের মসজিদগুলোতে যে আজান দেওয়া হয় তাতে একটি নতুন বাক্য যুক্ত হয়েছে। আজানে যুক্ত করা এই নতুন বার্তায় লোকজনকে বাড়িতে থেকে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। খালিজ টাইমস ও গালফ নিউজের বরাতে এখবর জানিয়েছে বিবিসি বাংলা।

মসজিদে নামাজ পড়ার আহ্বান জানিয়ে যে আজান দেওয়া হয় সেটির বাণীতে একটি বাক্য হচ্ছে 'হাইয়া আলা আল-সালাহ'- অর্থ হলো- নামাজ পড়তে আসুন।

আমিরাতের নতুন আজানে যে বাণী যুক্ত করা হয়েছে তাতে মুয়াজ্জিন বলছেন, ‘আল-সালাতু ফি বুয়ুতিকুম’ - অর্থাৎ বাড়িতে থেকে (অথবা আপনি যেখানে আছেন সেখানে থেকেই) নামাজ পড়ুন। মুয়াজ্জিনকে এ বাক্যটি দু'বার বলতেও শোনা যায়।

দুবাইয়ের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিজ ডিপার্টমেন্টকে উদ্ধৃত করে গালফ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, ওই বিভাগের ইনস্টাগ্রাম পেজে পোস্ট করা এক বার্তায় বলা হয়, ‘প্রতিষ্ঠানটির জাতীয় ও সামাজিক দায়িত্বে প্রতি অঙ্গীকার অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দুবাইয়ের সব মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া স্থগিত থাকবে এবং জনগণকে তাদের বাড়িতে থেকে নামাজ পড়তে বলা হবে এবং এই মহামারী মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হবে’।

গালফ নিউজের খবরে আরও বলা হয়েছে, এই পোস্টের আরবি সংস্করণে শেষে একটি লাইন জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে বলা হয়, এখন মুয়াজ্জিনকে বলতে শোনা যাবে ‘বাড়িতে নামাজ পড়ুন’।

খালিজ টাইমসের রিপোর্টে বলা হয় দ্য জেনারেল অথরিটি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড এনডাওমেন্টস সোমবার বলেছে, ‘মসজিদগুলো থেকে মুসল্লিদেরকে নামাজের সময়ের ব্যাপারে সচেতন করতেই শুধু আজান দেওয়া হবে। মসজিদের দরজা বন্ধ থাকবে।’

The first Azan (call for prayer) at Al Noor Mosque, #Sharjah, after the announcement of the suspension of all congregational prayers at mosques/prayer halls in the #UAE. Video by M. Sajjad/KT

Details: https://t.co/ZkYlXoSd9h#CoronavirusOutbreak #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/LV8w6aa821