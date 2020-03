১০-১৫ মিনিট রোদে বসলে করোনা মরে যাবে: ভারতীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও ঠেকানো যাচ্ছে না ভাইরাসটির বিস্তার। বৃহস্পতিবার দেশটিতে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চতুর্থ ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ভাইরাস নিয়ে দেশটিতে গোমুত্র পার্টি ও ইসকন মন্দ্রিরে গোমুত্র দিয়ে হাত ধোয়ানোর মতো অভিনব উদ্যোগের কথা জানা গিয়েছিল। এবার দেশটির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, দুপুরে সূর্যের প্রখর রোদে ১০-১৫ মিনিট বসে থাকলে করোনার মতো ভাইরাস মরে যাবে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্ক্রল এখবর জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ভারতে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৩ জনে। এদের মধ্যেই পাঞ্জাবে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। জানা গেছে, ওই ব্যক্তি কয়েকদিন আগে ইতালি থেকে ফিরেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি সব ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতেও আসবে না কোনও বিদেশি ফ্লাইট। আগামী ২২ মার্চ থেকে ১ সপ্তাহের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে দাবি করেছেন, করোনা ভাইরাস হত্যা করতে পারে 'সূর্য'। বার্তা সংস্থা এএনআইকে তিনি বলেন, ‘সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টার মধ্যে সূর্য সবচেয়ে বেশি প্রখর থাকে। আমরা যদি ১০ থেকে ১৫ মিনিট রোদে বসে থাকি তবে আমাদের ভিটামিন ডি-এর মাত্রা আরও উন্নত হবে। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও উন্নত করবে এবং করোনা ভাইরাস জাতীয় ভাইরাসকে মেরে ফেলবে।’

#WATCH Union Minister of State for Health and Family Welfare Ashwini Kumar Choubey: People should spend at least 15 minutes in the sun. The sunlight provides Vitamin D, improves immunity and also kills such (#Coronavirus) viruses. pic.twitter.com/F80PX6VOmy