বাইডেন জিতেছেন, তবে জালিয়াতি করে: ট্রাম্প

অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জয়ী হওয়ার কথা স্বীকার করলেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের অভিযোগ, জালিয়াতি করেই বাইডেন জিতেছেন। রবিবার এক টুইটার বার্তায় এই অভিযোগ করেন ট্রাম্প।

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg