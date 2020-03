সাত সফল নারীকে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট দিলেন মোদি

পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে নিজের সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট করে সেগুলো ৭ নারীর হাতে তুলে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে পোস্টকৃত এ সংক্রান্ত এক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, অ্যাকাউন্টগুলো তিনি ভারতের সাত সফল নারীর হাতে তুলে দিয়েছেন। নারী দিবসে ওই অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহার করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সফল ওই নারীরা তাদের জীবনের গল্প সবাইকে জানাবেন।

২ মার্চ (সোমবার)মোদি সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়ার ঘোষণা দিলেও এর কারণ সম্পর্কে তখন স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। একদিনের মাথায় ৩ মার্চ (মঙ্গলবার) নতুন এক টুইট বার্তায় মোদি জানান, নারী দিবসে নিজের অ্যাকাউন্টগুলো তিনি নারীদের হাতে তুলে দেবেন।

৮ মার্চ (রবিবার) সকালে এক টুইটবার্তায় মোদি লিখেছেন, ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা। আমাদের নারীশক্তির চেতনা ও কৃতিত্বকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আমি কয়েকদিন আগে বলেছিলাম, আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি, (আজকে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে)। এই দিনে সাত সফল নারী তাদের জীবনের গল্প সবাইকে জানাবেন। এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।’

Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts.