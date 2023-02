বুলেটপ্রুফ প্রমাণে সিইওকে গাড়িতে রেখেই গুলিবর্ষণ

মার্সিডিজ বেঞ্চের একটি গাড়ি বুলেটপ্রুফ কিনা, তা প্রমাণ করতে অদ্ভূত কাণ্ড ঘটালেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ট্রেন্ট কিম্বল। এ ঘটনা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে দেওয়ায় রীতিমতো ভাইরাল।

ইন্টারেস্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং নামের একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি পাবলিশ হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, টেক্সাস আর্মারিং কর্পোরেশনের (টিএসি) সিইও কিম্বল একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ির ভেতরে বসে আছেন। এ সময় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ও রফতানি বিষয়ক পরিচালক লরেন্স কোসাব একে-৪৭ রাইফেল নিয়ে গাড়ির কাঁচে ৮-১০ রাউন্ড গুলি ছুড়েন। যদিও গুলির কোনটাই গাড়ির কাঁচ ভেদ করতে পারেনি। গাড়ির ভেতরে সাহস নিয়ে একাই বসে ছিলেন সিইও ট্রেন্ট।

২০১৪ সালে নিজ প্রতিষ্ঠানের গাড়ির প্রচারণার স্বার্থে ভিডিও ক্লিপটি প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নতুন করে ঘুরছে ভিডিওটি। নিজেদের পণ্যের প্রতি কোম্পানির আস্থাকে সাধুবাদ জানিয়ে মন্তব্যও করেছেন নেটিজেনরা। সূত্র: এনডিটিভি

ভিডিও:

Texan armored vehicle company markets its product in the most Texas way possible.#engineering pic.twitter.com/M0bqZlcgXE