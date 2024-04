'টুপিওয়ালি ।। আন্তোনিও দেলফিনি'

আন্তোনিও দেলফিনি ইতালির একজন প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক, যিনি খুব বেশি না লিখলেও ঐতালিক সাহিত্যে তাঁর পরিচিতি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিপুল। মূলত গদ্যকার হলেও দেল্ফিনি দুটি কাব্যগ্রন্থেরও রচয়িতা। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ Memories of the Basque Country’র জন্য তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। এই গ্রন্থের গল্পসমূহের পরাবাস্তব চেতনা, নিরীক্ষাধর্মী গদ্য, অস্তিত্ববাদী জীবনজিজ্ঞাসা তরুণ ও বোদ্ধা পাঠকদের মাঝে বিপুল সাড়া ফেলে। প্রথাবিরোধী জীবনযাপনে অভ্যস্ত দেল্ফিনি সাহিত্য নিয়ে নানাবিধ নিরীক্ষা করেছেন, বেশকিছু সাময়িকপত্র ও সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং তাঁর দিনলিপি থেকে জানা যায়, প্রায় শখানেক লেখা অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে গেছেন। দিনলিপিটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত ইতালীয় সাহিত্যিক নাতালিয়া গিন্সবার্গ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : The Lost Rosina (১৯৫৭), Modena 1831, City of Chartreuse (১৯৬২), The Stories (১৯৬৩) ইত্যাদি। তাঁর জন্মশহর মোদেনার গণপাঠাগার থেকে তাঁর নামে তরুণ কবিদের জন্য একটি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। অনূদিত গল্পটি La Modista নামে ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় Oggi পত্রিকায়, এবং পরে তাঁর গল্পগ্রন্থ Memories of the Basque Country-তে অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি ঝুম্পা লাহিড়ী সম্পাদিত The Penguin Book of Italian Short Stories গ্রন্থভুক্ত Ann Goldstein কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত।]

