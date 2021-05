বাংলাদেশের স্পর্শকাতর ইসরায়েল ইস্যু

টানা ১১ দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস, তখন বাংলাদেশে শুরু হয়েছে ইসরায়েল নিয়ে নতুন বিতর্ক। বাংলাদেশ কি ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে চলেছে– এমন অনেক অংক মেলাচ্ছেন কেউ কেউ, কারণ বাংলাদেশ তার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট থেকে ৫০ বছরের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার ‘ইসরায়েল’ শব্দটি বাদ দিয়েছে। আগে আন্তর্জাতিক পাসপোর্টে লেখা থাকতো ‘THIS PASSPORT IS VALID FOR ALL COUNTRIES OF THE WORLD EXCEPT ISRAEL’, যার বাংলা অর্থ- এই পাসপোর্টটি ইসরায়েল ছাড়া বিশ্বের সব দেশের জন্য বৈধ। কিন্তু নতুন সরবরাহ করা ইলেকট্রনিক পাসপোর্টে ‘EXCEPT ISRAEL’ শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই নিয়ে যখন দেশে হৈচৈ তখন ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ২২ মে ২০২১ খুশিতে টগবগ হয়ে ইংরেজিতে টুইট করেন যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, “খুশির খবর! ইসরায়েল ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। এটি স্বাগত জানানোর মতো পদক্ষেপ এবং আমি বাংলাদেশ সরকারকে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই যাতে আমাদের উভয় দেশের জনগণ উপকৃত ও সমৃদ্ধ হতে পারে।”

বাংলাদেশ অবশ্য তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দেয়, এমন কোনও নতুন চিন্তা বাংলাদেশের নেই। পাসপোর্টকে আন্তর্জাতিক মান দিতেই এই শব্দমালা বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আগের মতই বলবৎ থাকবে। স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র- দুই মন্ত্রণালয় এটা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে কেউ ইসরায়েল সফর করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া সরকারের পক্ষে কী করে সম্ভব তা প্রশ্নবোধক হয়ে আছে। আবার নেটিজেনদের একাংশ যেভাবে চিৎকার করছে- মনে হচ্ছে ইসরায়েল বাংলাদেশিদের স্বাগত জানানোর জন্য একপায়ে খাড়া হয়ে বর্ডারে বসে আছে, আন্তর্জাতিক র‌্যাংকিং-এ যে পাসপোর্টের বর্তমান অবস্থান ৯৬। কিন্তু এটাও ঠিক যে স্বীকৃতির প্রশ্নে ইসরায়েলের কাছে বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশ। গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশি কোনও পর্যটক পেলে তারা বিশ্বের কাছে তা প্রদর্শন করতে পারবে।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে ইসরায়েল কাছে টানার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আবার বাংলাদেশ তার জন্মের শুরু থেকেই ইসরায়েলকে ‘স্পর্শকারত’ ইস্যু হিসেবে দেখে আসছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আরব রাষ্ট্রগুলো যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে তখনও কিন্তু বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ফিলিস্তিন ইস্যুতে আরবদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে পিছপা হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ইসরায়েলের ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই ইসরায়েলি পার্লামেন্টে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বেপরোয়া ধ্বংসলীলায় নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনকি ইসরায়েল রেডক্রস বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ওষুধ, কাপড় ও খাবার পাঠায়।

শুধু তাই নয়, ইসরায়েল বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যারা ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার সব সহানুভূতিকে উপেক্ষা করেছিল, স্বীকৃতি গ্রহণ করেনি। অথচ আরবরা তখন বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি কোনও সহানুভূতি প্রকাশ করেনি বরং পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল। কোনও অসহায় মানুষ সমুদ্রে পড়ে গেলে সামান্য অবলম্বন পেলেও তা ধরে বাঁচতে চায়। এখানে ইসরায়েলের স্বীকৃতি কোনও সামান্য কিছু নয়। একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমর্থন। তবুও বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার সব সহানুভূতিকে উপেক্ষা করেছিল। বাংলাদেশ তার চরমতম দুর্গতির সময়ও মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি হোক এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত ছিল। এটা থেকে বুঝা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসরায়েল কতটা স্পর্শকাতর ইস্যু।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের ৭২ বছর পর ১৩ আগস্ট, ২০২০ সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইসরায়েল পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি ভূমিকম্পের মতো খবর হয়। পশ্চিমা বিশ্লেষকরাও একে বলেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে একটি ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে’। মিসরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের জেরুসালেমে যাওয়ার মতো, বা হোয়াইট হাউসের লনে ইতজাক রাবিনের সঙ্গে ইয়াসির আরাফাতের করমর্দনের সঙ্গেও এর তুলনা চলে না- তারপরও অনেকের বিশ্বাস এই সম্পর্ক মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কের চিত্র বদলে দেওয়ার সূচনা। ইউএই’র পথ ধরে বাহরাইনও তার কয়েকমাস পর ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক করেছে।

মিসর, জর্দান, তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি অবশ্য পুরনো হয়ে গেছে। ১৯৪৯ সালে তুরস্ক প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ইরানের সঙ্গেও রেজা শাহ পাহলভীর সময় ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল কিন্তু ১৯৭৯ সালে আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের পর ইরান সেই সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটায়। অবশ্য ফিলিস্তিনিরা আরবদের এই দ্বিচারিতাকে জেরুসালেম, আল-আকসা এবং ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখে। তারা মনে করে এসব হচ্ছে ফিলিস্তিনি জনগণের পিঠে ছুরিকাঘাত।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বহু মুসলিম রাষ্ট্র ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে সংহতি প্রকাশ করে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর আজ পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও বজায় রেখেছে। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে ওই দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের বিরোধ নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরায়েলের কোনও সীমান্ত নেই। উভয় রাষ্ট্রের অবস্থান সাড়ে ৫ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে। বাংলাদেশের অবস্থা আরব স্বার্থের জন্যই সহমরণের মতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় আরব রাষ্ট্রগুলো মুসলিম বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রের মতো অনুরূপ দৃঢ় সংহতি গত ৭৩ বছর কোনও কাজে লাগাতে পারেনি। বরঞ্চ ধীরে ধীরে তারা ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে। অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যত।

মুসলিম বিশ্বের মোড়ল, মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম দেশ সৌদি আরব তলে তলে গত তিন বছর ধরে ইসরায়েলের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নেই শুধু। বাংলাদেশের কাছে ইসরায়েল কতদিন স্পর্শকাতর ইস্যু থাকবে বা ইস্যু হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা- সেটি একমাত্র সময় বলে দিতে পারবে, যেমন এর আগে অনেকে কল্পনা করতে পারেননি যে পাসপোর্ট থেকে ইসরায়েল শব্দ উঠে যাবে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট, ইরাক ও আফগান যুদ্ধ-সংবাদ সংগ্রহের জন্য খ্যাত।

[email protected]