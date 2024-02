সাহায্য চাওয়ার আগে একটু ভাবুন

পৃথিবীর নিয়মই এমন যে একা কিছু করা যায় না। ধরা যাক, কেউ একজন বনের মধ্যে হারিয়ে গেছেন, সেই বনে শুধু পশুপাখি আছে, কিন্তু কোনও মানুষ নেই। দেখা যাবে সেই মানুষটি আর ‘মানুষ’ থাকছে না। কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। সংগঠিতভাবে কিছু করতে পারছে না।



ওই ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে ওই বনের প্রাণীদের মতো একজন হয়ে যাবেন। মূল সত্তা হয়তো শেষ হবে না; কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব তখন আর থাকবে না।



মানুষ আসলে একা বসবাস করতে পারে না। আর এজন্যই তার সঙ্গী লাগে, তার পরিবার লাগে, তার সমাজ লাগে, তার একটা দেশ লাগে।



মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কারণ সে তার নিজের বুদ্ধিমত্তাকে যেমন কাজে লাগাতে পারে, আর একটা কাজ সে করতে পারে, সে টিমওয়ার্ক কাজে লাগাতে পারে। যেখানে যার অবস্থান হোক না কেন, বর্তমানে কারও সমস্যাই নেই টেকনোলজির কারণে। সারা পৃথিবীর মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে।



এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই পৃথিবীতে মানুষ অনন্য। যেটা অন্য কোনও প্রাণী পারে না। আর কেউ যদি বড় কিছু করতে চান, তাহলে আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অন্যের সাহায্য।



আমি যে বিষয় নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে, The power of asking বা কারও কাছে চাওয়ার যে একটা দুর্দান্ত ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা নিয়ে। একদিন আমি আমার এক ক্লায়েন্টের অফিস থেকে অনেক রাতে ফিরছি। ফেরার পথে, বনানী ওভারব্রিজের সামনে এসে হঠাৎ গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলো। গাড়ি থেকে নামলাম, নামার পরে দেখি গাড়ির সামনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ইতোমধ্যে গাড়ি যে গরম হয়েছে, এটা আমি খেয়ালও করিনি। গাড়ির মধ্যে কোনও পানিও নেই। এত রাতে কাকে কোথায় পাবো?



তখন একটা কাজ করতে পারতাম, সেটা হচ্ছে চুপচাপ গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারতাম। অথবা কোনও উবার ডেকে বাসায় চলে আসতে পারতাম। তাহলে কারোর কোনও সাহায্যের দরকার ছিল না। অতসব চিন্তা না করে মানুষের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে শুরু করলাম। সবাই তো গাড়িতে যাচ্ছে, কেউ এই গভীর রাতে পথে হেঁটে যাচ্ছে না।



আমি হাত দেখালাম, কয়েকজন থামলো না বটে, কিন্তু দুই একজন থামলো। তারা তাদের গাড়ির ভিতরে যে পানি ছিল, সেই পানিটা দিয়ে আমার গাড়ি ঠান্ডা করার চেষ্টা করলো। এবং একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম যে একজন ড্রাইভার তার বালতি নিয়ে ছুটে এলেন আমাকে সাহায্য করার জন্যে। আমি মানুষের এই দয়ার মনোভাব দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়েছিলাম।



এখানে, যেটা বলার আছে, এত রাতে, এত কর্মক্লান্ত মানুষ তারা, কিন্তু কয়েকজন সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। কেন এগিয়ে এলো? কারণ তাদের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম। আপনারা যারা অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে সংকোচবোধ করেন, অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে লজ্জাবোধ করেন তাদের উদ্দেশে আমার একটাই কথা। সেটা হলো, যদি উন্নতি করতে চান, যদি আপনার ব্যবসা সফল করতে চান, যদি আপনার প্রফেশনাল লাইফে ভালো করতে চান, তাহলে নিজের একার শক্তি অতি সামান্য। এই একার শক্তি দিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবেন না। আপনাকে অনেক হাত একত্রিত করতে হবে। অনেক হাত যখন আপনার জন্য খাটবে, অনেক সহযোগিতার হাত যখন আপনার দিকে প্রসারিত হবে, তখন আপনার কাজটা অতি সহজে হয়ে যাবে। আপনার বিজনেসে উন্নতি করা অনেক সহজ হবে।



কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি চাইবেন কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আপনি কীভাবে চাইবেন? আপনার সাহায্য কেন দরকার? কোন কাজের জন্য আপনার সাহায্য দরকার? ভিক্ষা চাওয়াও কিন্তু একটা সাহায্য। দেখেন যারা ভিক্ষুক রাস্তায় ভিক্ষা করে, অনেকেই তাদের ভিক্ষা দেয়। এবং তারা কিন্তু তাদের মতো করে সচ্ছলতার সঙ্গে জীবন নির্বাহ করে। কিন্তু আপনি যে সাহায্য চাচ্ছেন, এটা কিন্তু ভিক্ষা নয়। এটা সহযোগিতা। এটা সেই সাহায্য যেটা আপনার প্রতিষ্ঠানকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। আপনার প্রতিষ্ঠান যেখানে আছে, সেখান থেকে সামনে যেতে সাহায্য করবে।



আপনারা যখন কোনও বিপদে পড়বেন বা কোনও বিপদে না পড়লেও আপনি যখন নিজের অবস্থানের পরিবর্তন করতে চাইবেন, নিজের ব্যবসার উন্নতি চাইবেন, তখন আপনার অনেকের সাহায্য লাগবে। অনেককে আপনার প্রয়োজনের কথা বোঝাতে হবে। এখন কীভাবে? এটি বোঝাতে হবে খুব ভদ্রভাবে। এটি বোঝাতে হবে খুব নম্রভাবে। এই বোঝানোর মধ্যে বা এই চাওয়ার মধ্যে কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির মতো হাত পাতার বিষয়টা থাকবে না। এখানে বোঝানোর বিষয়টা থাকবে যে আপনার সাহায্য দরকার, কারণ আপনি ঝামেলায় পড়েছেন অথবা আপনি উন্নতি করতে চান। কারণ অন্যের সাহায্য ছাড়া আপনি উন্নতি করতে পারবেন না। যে সাহায্য করছেন তারও কিন্তু ভ্যালু যোগ হচ্ছে। কারণ সে আপনাকে সাহায্য করে নিজে তৃপ্তিবোধ করছেন এবং আপনার কর্মকাণ্ডের একটা পার্ট হচ্ছেন। সুতরাং, আপনার যখন সাহায্য দরকার, সাহায্য চাইতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। কারণ আপনি না বললে আপনার প্রয়োজন আরেকজন বুঝবে কীভাবে? আপনি যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনার আপনজনদের, আপনার বন্ধুবান্ধবদের, আপনার প্রতিবেশীদের, আপনার আশপাশের লোকদের সেটা জানতে হবে। জানলে তখন তারা আপনার সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তখন তারা আপনাকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করবেন। কিন্তু তারা যদি না জানে আপনার প্রয়োজনটা কী, আপনি কী চাচ্ছেন, তাহলে তারা তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না।



সত্যি কথা বলতে কী, দেখবেন যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা হেল্পিং অ্যাটিটিউড আছে। আমরা অন্যদের সাহায্য করতে চাই। এ জন্য আপনি আপনার প্রয়োজনটা সুন্দর করে উপস্থাপন করুন। আপনি কথার মাধ্যমে উপস্থাপন করুন। আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে উপস্থাপন করতে পারেন, আপনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন। ইউটিউবের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারেন। তখন আপনি যা চাচ্ছেন, সেটা পাচ্ছেন। আপনি চাচ্ছেন হয়তো একজনের কাছে, কিন্তু সাহায্য দেওয়ার মানুষ দেখছেন অনেক। ঈশ্বরের কাছে, আল্লাহর কাছে, স্রষ্টার কাছেও চাইতে হয়, তাহলে উনি আপনার দরকার শোনেন।



যদিও স্রষ্টা বোঝেন। আমরা না চাইতেই অনেক কিছু পাই। কিন্তু মানুষ সব বুঝবেন না। মানুষ তো অন্তরযামী নয়। কথায় বলে বাচ্চা না কাঁদলে মাও দুধ দেন না। কথা সত্য। যে চাচ্ছে সে পাচ্ছে। যে চাচ্ছে না সে পাচ্ছে না। তাই চাইতে শিখুন এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে শিখুন। আমার বিশ্বাস আপনি যা চাচ্ছেন তা পাবেন। আপনি বিজনেসে সাফল্য চাইলে সেটা পাবেন। আপনি প্রফেশনাল লাইফে, চাকরি জীবনে সফলতা চাইলে সেটা পাবেন। শুধু অন্যের সাহায্যকে একত্রিত করতে হবে।



ছয় বছরের একটা বাচ্চা যেমন পড়ে গেলে বা ব্যথা পেলে অন্যের সাহায্য খোঁজে, তেমনি আমরা বড়রা, যখন বিপদে পড়ি, যখন উন্নতি করতে চাই, যখন সমস্যায় পড়ি, তখন অন্যের সাহায্য খুঁজতে হবে। অন্যের সাহায্য আপনাকে বড় হতে সাহায্য করবে, এটা নিশ্চিত।



লেখক: কলামিস্ট; সিইও, ফাইন্যান্স ও বিজনেস স্ট্রাটেজিস্ট