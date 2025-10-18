X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাহজালালে আগুন: ২৫ আনসার সদস্য আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০১আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩০
আহত একজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় আনসার বাহিনীর অন্তত ২৫ জন সদস্য আহত হয়েছেন। আগুন নেভাতে গিয়ে তারা ধোঁয়া ও তাপের কারণে দগ্ধ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় পড়েছেন। তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতাল ও কুর্মিটলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আনসার ও ভিডিপির গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকুজ্জামান।

তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আমাদের এক হাজার সদস্য কাজ করছেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেওয়ার সময় ২৫ জন সদস্য আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নয়জনকে সিএমএইচে এবং বাকিদের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।’

এর আগে দুপুর আড়াউটার দিকে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের একটি গুদামে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৩৭টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পাশাপাশি সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে অংশ নেন। আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

সর্বশেষ রাত আটটা পর্যন্ত আগুনের তীব্রতা কিছুটা কমলেও পুরো এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ঘটনাস্থল থেকে আনসারের উত্তর জোন কমান্ডার মো. গোলাম মৌলাহ তুহিন বলেন, ‘আমাদের সদস্যরা আগুন লাগার প্রাথমিক পর্যায়েই বিষয়টি শনাক্ত করে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানায়। পরে তারা নিজেরাই ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার ও প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অংশ নেয়।’

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আগুনের এ ঘটনার সার্বিক তদারকি করছে এবং আহত সদস্যদের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

/এবি/এম/
বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরঅগ্নিকাণ্ডবিমানবন্দরে আগুন
সম্পর্কিত
দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা তৎপর: মির্জা ফখরুল
বিমানবন্দরে আগুন (ফটোস্টোরি)
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
সর্বশেষ খবর
দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা তৎপর: মির্জা ফখরুল
দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা তৎপর: মির্জা ফখরুল
পলাতক ফ্যাসিস্টরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ব্যাহত করতে ভাঙচুর চালিয়েছে: সালাহ উদ্দিন
পলাতক ফ্যাসিস্টরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ব্যাহত করতে ভাঙচুর চালিয়েছে: সালাহ উদ্দিন
জুলাই যোদ্ধাদের স্বৈরাচারের দোসর বলাটা গুরুতর অসৌজন্যতা: জামায়াতের আমির
জুলাই যোদ্ধাদের স্বৈরাচারের দোসর বলাটা গুরুতর অসৌজন্যতা: জামায়াতের আমির
দায়মুক্তির জুলাই সনদ
দায়মুক্তির জুলাই সনদ
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media