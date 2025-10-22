X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
২৪ ঘণ্টা তিন শিফটে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ কাস্টম হাউজের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০০আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৩
কাস্টম হাউজ, ঢাকা

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আমদানি, রফতানি ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম গতিশীল রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা কাস্টমস হাউস। এ লক্ষ্যে বিমানবন্দরের অধিক্ষেত্রাধীন এয়ারফ্রেইট ইউনিট এবং এক্সপ্রেস সার্ভিস ইউনিটে একটানা ২৪ ঘণ্টা তিন শিফটে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

ঢাকা কাস্টমস হাউসের কমিশনারের নির্দেশক্রমে জয়েন্ট কমিশনার সুমন দাশ এই সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেন।

আদেশে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রভাতী, দিবা ও নৈশ—এই তিন শিফটে দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজস্ব কর্মকর্তা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, সাব-ইন্সপেক্টর ও সিপাই নিয়োজিত রেখে কাস্টমস কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাস্টমস কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগের ফলে দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে আমদানি-রফতানি কার্যক্রমে কোনও স্থবিরতা সৃষ্টি হবে না। ব্যবসায়ীরা দ্রুত পণ্য খালাস করতে পারবেন, যা বাণিজ্যিক গতি ও রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কাস্টমস হাউসের সূত্রে জানা যায়, ২৪ ঘণ্টা কার্যক্রম চালুর ফলে বিমানবন্দর এলাকায় পণ্য খালাস, পরীক্ষা ও ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুততর হবে। এতে আমদানিকারক, রফতানিকারক এবং সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের জন্যও সুবিধা সৃষ্টি হবে।

এই উদ্যোগকে ব্যবসায়ীরা স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বলছেন, কাস্টমসের দ্রুত পদক্ষেপ ও সমন্বিত কার্যক্রম বাণিজ্য স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা কাস্টমস হাউজ সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি খায়রুল আলম ভুইয়া মিঠু বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। এই কার্যক্রমের ফলে আমরা সবাই উপকৃত হবো।’

কাস্টম হাউসবিমানবন্দরে আগুন
