শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তার আহ্বান এফবিসিসিআই’র

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই (ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি)।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সংগঠনটি এক বিবৃতিতে বলেছে, অগ্নিকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ রফতানি ও আমদানি পণ্য নষ্ট হয়ে ব্যবসায়ী মহলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তা সামাল দিতে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ও পর্যাপ্ত সহায়তা প্রয়োজন।
এফবিসিসিআই আশা প্রকাশ করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে দ্রুত পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নেবে সরকার, যাতে রফতানি কার্যক্রম ব্যাহত না হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন থাকে।