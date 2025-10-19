X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তার আহ্বান এফবিসিসিআই’র

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৮আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৮
এফবিসিসিআই (ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি)

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই (ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি)।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) সংগঠনটি এক বিবৃতিতে বলেছে, অগ্নিকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ রফতানি ও আমদানি পণ্য নষ্ট হয়ে ব্যবসায়ী মহলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তা সামাল দিতে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ও পর্যাপ্ত সহায়তা প্রয়োজন।

এফবিসিসিআই আশা প্রকাশ করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে দ্রুত পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নেবে সরকার, যাতে রফতানি কার্যক্রম ব্যাহত না হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন থাকে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
এফবিসিসিআইবিমানবন্দরে আগুন
টাইমলাইন: শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৮
শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তার আহ্বান এফবিসিসিআই’র
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১১
শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: বিকল্প স্থানে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫
শাহজালালের আগুন সম্পূর্ণ নিভেছে: ফায়ার সার্ভিস
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৬
কর্মব্যস্ত কার্গো এলাকায় সুনসান নীরবতা
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০০
আগুনে পুড়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সরঞ্জাম
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৫
বিকাল ৪টার মধ্যে শাহজালালে অগ্নিনির্বাপণ সম্পন্নের আশা ফায়ার সার্ভিসের
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৮
শাহজালালের কার্গো ভিলেজে এখনও উড়ছে ধোঁয়া
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০৩
এক যুগে শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের যত ঘটনা
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩২
শাহজালালে আগুন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় যাত্রীদের স্বজনরা
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৪৩
খোলা জায়গা ও বাতাসের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে সময় লেগেছে: ফায়ার ডিজি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৯
৭ ঘণ্টা পর সচল শাহজালাল বিমানবন্দর, ফ্লাইট ওঠানামা শুরু
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫৩
শাহজালালে আগুন: তদন্তে বিমানের ৬ সদস্যের কমিটি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩২
শাহজালালে আগুনে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৮
চেষ্টা করছি রাতের মধ্যেই বিমানবন্দর চালু করবো: উপদেষ্টা
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৪
বিমানবন্দরের আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, রাত থেকেই চলবে ফ্লাইট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০১
শাহজালালে আগুন: ২৫ আনসার সদস্য আহত
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৭
বিমানবন্দরে আগুন (ফটোস্টোরি)
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৮
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০১
শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন: ইউনিট বেড়ে ৩৭
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৪
শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িক স্থগিত
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২০
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুন
সম্পর্কিত
শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: বিকল্প স্থানে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু
বিকাল ৪টার মধ্যে শাহজালালে অগ্নিনির্বাপণ সম্পন্নের আশা ফায়ার সার্ভিসের
কার্গো ভিলেজের আগুন পরিকল্পিত: কাস্টমস এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন
সর্বশেষ খবর
এশিয়ায় ‘মিস্টেরিয়াস এলিফ্যান্ট’ হ্যাকার গ্রুপ শনাক্ত করেছে ক্যাস্পারস্কি
এশিয়ায় ‘মিস্টেরিয়াস এলিফ্যান্ট’ হ্যাকার গ্রুপ শনাক্ত করেছে ক্যাস্পারস্কি
গাজায় ইসরায়েলের নতুন হামলা, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
গাজায় ইসরায়েলের নতুন হামলা, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ, ২৫ হাজতি শনাক্ত
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ, ২৫ হাজতি শনাক্ত
বিমানবন্দরের আগুনে রফতানি বাণিজ্যে ধাক্কা, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা চায় বিজিএমইএ
বিমানবন্দরের আগুনে রফতানি বাণিজ্যে ধাক্কা, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা চায় বিজিএমইএ
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media