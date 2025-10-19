X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: বিকল্প স্থানে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১১আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩২
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের পর আপাত ভিত্তিতে বিকল্প স্থানে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ জিএসই মেইনটেনেন্স এলাকাকে অস্থায়ীভাবে পণ্য সংরক্ষণের জন্য নির্ধারণ করেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা গেছে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ওই স্থানে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। পাশাপাশি বিমানবন্দরের ৯ নম্বর গেটে ‘এএসওয়াইসিইউডিএ ওয়ার্ল্ড’ সিস্টেমের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পণ্যের খালাস প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) এনবিআরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত কার্যক্রম দ্রুত পুনরায় চালু করতে সমন্বিতভাবে কাজ করছে কাস্টমস, সিভিল এভিয়েশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, রফতানিকারক ও আমদানিকারকদের সুবিধার্থে বিকল্প স্থানে কার্যক্রম সচল রাখার পাশাপাশি পণ্য শনাক্তকরণ, পরীক্ষণ ও ছাড়পত্র প্রদানে সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

টাইমলাইন: শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৮
শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তার আহ্বান এফবিসিসিআই’র
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১১
শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: বিকল্প স্থানে পণ্য খালাস কার্যক্রম শুরু
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫
শাহজালালের আগুন সম্পূর্ণ নিভেছে: ফায়ার সার্ভিস
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৬
কর্মব্যস্ত কার্গো এলাকায় সুনসান নীরবতা
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০০
আগুনে পুড়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সরঞ্জাম
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৫
বিকাল ৪টার মধ্যে শাহজালালে অগ্নিনির্বাপণ সম্পন্নের আশা ফায়ার সার্ভিসের
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৮
শাহজালালের কার্গো ভিলেজে এখনও উড়ছে ধোঁয়া
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০৩
এক যুগে শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের যত ঘটনা
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৩২
শাহজালালে আগুন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় যাত্রীদের স্বজনরা
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৪৩
খোলা জায়গা ও বাতাসের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে সময় লেগেছে: ফায়ার ডিজি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৯
৭ ঘণ্টা পর সচল শাহজালাল বিমানবন্দর, ফ্লাইট ওঠানামা শুরু
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫৩
শাহজালালে আগুন: তদন্তে বিমানের ৬ সদস্যের কমিটি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩২
শাহজালালে আগুনে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৮
চেষ্টা করছি রাতের মধ্যেই বিমানবন্দর চালু করবো: উপদেষ্টা
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৪
বিমানবন্দরের আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, রাত থেকেই চলবে ফ্লাইট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০১
শাহজালালে আগুন: ২৫ আনসার সদস্য আহত
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৭
বিমানবন্দরে আগুন (ফটোস্টোরি)
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৮
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০১
শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন: ইউনিট বেড়ে ৩৭
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৪
শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িক স্থগিত
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২০
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুন
বিমানবন্দরের আগুনে রফতানি বাণিজ্যে ধাক্কা, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা চায় বিজিএমইএ
শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তার আহ্বান এফবিসিসিআই’র
শাহজালালের আগুন সম্পূর্ণ নিভেছে: ফায়ার সার্ভিস
