শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
চেষ্টা করছি রাতের মধ্যেই বিমানবন্দর চালু করবো: উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৮আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৮
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন বলেছেন, ‘আমরা যত দ্রুত পারি বিমানবন্দর (এয়ারপোর্ট) চালু করবো। কারণ আপনারা জানেন, এয়ারপোর্টে এই মুহূর্তে বিমান ওঠানামা বন্ধ আছে। আমরা চেষ্টা করছি যে, যত দ্রুত পারি আজকে রাতের মধ্যে ফ্লাইট ওপেন করবো।’

শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ বশির উদ্দিন বলেন, ‘আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আমাদের ইমেডিয়েট লক্ষ্য হচ্ছে অপারেশনকে কত দ্রুত আমরা চালু করতে পারি। বিমানবন্দরের চলমান কার্যক্রমকে কীভাবে আমরা চলমান রাখবো, সে ব্যাপারে পদ্ধতিগতভাবে সবাই এখনই বসছি, বসে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে সংকটকে অতিক্রম করা। আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে আমরা দোয়া চাইছি। যেন আল্লাহতালা আমাদের এই কাজকে সহজ করে দেন। আমরা পুনরায় যত দ্রুত সম্ভব এয়ারপোর্টকে চালু করব। কারণ আপনারা জানেন, এয়ারপোর্টের ফ্লাইট এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। আমরা চেষ্টা করছি।’

উপদেষ্টা বলেন, ‘আমদানি কার্গোতে শুধুমাত্র দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। রপ্তানি কার্গো আমাদের পরিপূর্ণ আল্লাহর রহমতে নিরাপদ রয়েছে। যখন ইনভেস্টিগেশন করব আপনাদের তথ্য আমলে নিবো। আমাদের কাছে জরুরি হচ্ছে এয়ারপোর্ট চালু করা। এয়ারপোর্টের স্বাভাবিক কার্যক্রম যত দ্রুত পারা যায় চালু করা। ক্ষতি নিরূপণ করা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটা কমিটি তৈরি করে তদন্ত করা।’

শেখ বশির উদ্দিন বলেন, ‘আগুন নেভাতে গিয়ে আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের সম্পদ রক্ষার জন্য আগুন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এখনো যথেষ্ট পরিমাণ আগুন রয়েছে।’

বাংলাদেশ বিমানশেখ বশিরউদ্দীন
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
