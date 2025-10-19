X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগুনে পুড়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সরঞ্জাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০০আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০২
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সের আগুনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আনা সরঞ্জাম পুড়েছে

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সের আগুনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আনা বেশকিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পুড়ে গেছে। রবিবার (১৯ অক্টোবর) এসব সরঞ্জাম খালাস হওয়ার কথা ছিল।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে কার্গো ভিলেজ ভবনে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৭টি ইউনিটের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও বিজিবির সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। সাত ঘণ্টা পর আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় ভবনের আমদানি পণ্যের অংশটিতে থাকা বেশ কিছু পণ্য পুড়ে যায়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য রাশিয়া থেকে আনা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর খালাসের দায়িত্বে ছিল মমতা ট্রেডিং কোম্পানি নামে একটি সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানির কাস্টমস কর্মকর্তা বিপ্লব হোসাইন জানান, ছয় দিন আগে রাশিয়া থেকে সাতটি শিপমেন্টে প্রায় ১৮ টন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দেশে আসে।

তিনি বলেন, পণ্য খালাসের জন্য পরমাণু শক্তি কমিশন থেকে এনওসি নিতে হয়। সেই অনুমতি নিতে দেরি হওয়ায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত খালাস করা সম্ভব হয়নি। আজ খালাস হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই পণ্যগুলো আগুনে পুড়ে গেছে।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, আগুন নেভানোর পরও স্থানে এখনও ধোঁয়া ও পানি পড়ছে, উদ্ধারকাজ চলছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে তদন্ত চলছে।

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডরূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র
সম্পর্কিত
পরপর অগ্নিকাণ্ডে নাশকতার সন্দেহ বিএনপির
আগামী ৩ দিন নন-শিডিউলড ফ্লাইটের চার্জ মওকুফ
সব বিমানবন্দরে অগ্নি-নিরাপত্তা জোরদারের তাগিদ
সর্বশেষ খবর
ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার
ঢাকায় আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মী গ্রেফতার
থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ, মাজার গেটে শিক্ষক ও পুলিশ মুখোমুখি
থালা-বাটি নিয়ে বিক্ষোভ, মাজার গেটে শিক্ষক ও পুলিশ মুখোমুখি
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
পাকিস্তান-আফগানিস্তান বৈঠকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের সিদ্ধান্ত
পরপর অগ্নিকাণ্ডে নাশকতার সন্দেহ বিএনপির
পরপর অগ্নিকাণ্ডে নাশকতার সন্দেহ বিএনপির
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media