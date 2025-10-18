৭ ঘণ্টা পর সচল শাহজালাল বিমানবন্দর, ফ্লাইট ওঠানামা শুরু

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় ৭ ঘণ্টা পর ফ্লাইট উড্ডয়ন ও অবতরণ শুরু হয়েছে। রাত ৯টার পর ফ্লাই দুবাই অবতরণের মধ্যে বিমানবন্দরের অপারেশন কার্যক্রম চালু হয়।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টার পর দুবাই থেকে আসা একটি ফ্লাইট শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।
এর আগে দুপুর ২টার পরপরই কার্গো ভিলেজ এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ কারণে বিমানবন্দরে ফ্লাইট ওঠানামা সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৭ ঘন্টার বেশি সময় চেষ্টা চালিয়ে ৯টা ২০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি সেনা ও বিমান বাহিনীও যোগ দেয়।