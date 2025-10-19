বিকাল ৪টার মধ্যে শাহজালালে অগ্নিনির্বাপণ সম্পন্নের আশা ফায়ার সার্ভিসের

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকার আগুনের ঘটনায় নির্বাপণ কাজ আজ বিকাল ৪টার মধ্যে সম্পন্ন করার কথা জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় একথা জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
বার্তায় বলা হয়েছে, সংস্থাটির ২৩টি ইউনিট রবিবার সকাল থেকে নির্বাপণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গতকাল শনিবার দুপুর সোয়া ২টায় বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ৩৭টি ইউনিট। একইসঙ্গে কাজ করেন নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, সিভিল অ্যাভিয়েশন, বিজিবি, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা। ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আজও ধ্বংসস্তূপ থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।
আগুন লাগার পর সাময়িকভাবে বিমান ওঠানামা বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে আগুন নিয়ন্ত্রেণে আসার পর রাতেই বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়।