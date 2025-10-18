X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮
উত্তরামুখী ফ্লাইওভারের ওপর চলন্ত মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়/ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে উত্তরামুখী ফ্লাইওভারের ওপর চলন্ত মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে মোটরসাইকেলে থাকা এক নারীসহ দুজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাসলিমা আক্তার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে পোড়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছি। ঘটনাস্থলে কোনও ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পারি মোটরসাইকেলে বোরকা পরিহিত এক নারী ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, তার বোরকা গরম সাইলেন্সরে লেগে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আহত দুজন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।’

ওসি আরও জানান, মোটরসাইকেলের মালিক থানায় এলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
শাহজালাল বিমানবন্দরমোটরসাইকেল দুর্ঘটনাফায়ার সার্ভিস
সম্পর্কিত
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী
বিমানবন্দরের আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, রাত থেকেই চলবে ফ্লাইট
সর্বশেষ খবর
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ
‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী
ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে একসঙ্গে যুক্ত হলেন তারেক রহমান ও জোবাইদা
ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে একসঙ্গে যুক্ত হলেন তারেক রহমান ও জোবাইদা
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media