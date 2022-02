ভিডিওতে ইউক্রেন সীমান্তে রুশ সেনা ও সমরাস্ত্র

ইউক্রেন সীমান্তের কাছে রাশিয়ার সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম সমাবেশ এগিয়ে চলেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রাশিয়ার মোতায়েন করা সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ সাগরে সাবমেরিন থেকে শুরু করে জাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংক এবং ছোট আকারের কামান। ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে এসব মোতায়েন করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে পাওয়া বিভিন্ন ভিডিও যাচাই করে সিএনএন রুশ সেনাদের অগ্রগতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা আরও জানিয়েছে, আরও অনেক ভিডিও রয়েছে যেগুলো তারা এখনও যাচাই করতে পারেনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু ভিডিও সরকারি সূত্র থেকে এসেছে। এগুলো টিকটক বা ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে। অনলাইন বিশ্লেষকরা এসব ভিডিও পর্যালোচনা করেছেন এবং স্যাটেলাইটে প্রাপ্ত ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বেলগোরোদের কাছে বহর

একটি ভিডিওতে পশ্চিম রাশিয়ার বেলগোরোদের কাছে সেনাবাহিনীর একটি বহরের চলাচল দেখা গেছে। যেখান থেকে ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর খারকিভ খুব বেশি দূরে নয়।

ওই অঞ্চলে সামরিক সমাবেশের আরও বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে সিএনএন দাবি করেছে। সীমান্ত থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরের গ্রাম সেরেটেনো থেকে পাওয়া ভিডিওগুলো রবিবার রাতে আপলোড করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে ওই এলাকায় ট্যাংক চলাচল করছে।

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk

রাতের বেলা গতিবিধি

অঞ্চলটিতে রাতেও চলাচল করছে। ট্রেন থেকে ট্যাংক নামানো হচ্ছে। পশ্চিম দিকে তুষারপাত বেশি।

ভোরোনেজ এলাকায় ট্যাংক

ভোরোনেজ এলাকাতেও সামরিক উপস্থিতি বাড়ছে। বেশ কিছু ট্যাংক ও যুদ্ধযান একটি ট্রেনকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে বলে ভিডিওতে দেখা গেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এগুলো রুশ সেনাবাহিনীর ১ম গার্ডস ট্যাংক আর্মির অংশ।

বেলগোরোদের কাছে হেলিকপ্টার

গত কয়েক দিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক ভিডিওতে ইউক্রেন সীমান্তের কাছে অনেক হেলিকপ্টার আসার বিষয়টি উঠে এসেছে। আক্রমণের সময় এসব হেলিকপ্টার পদাতিক বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারে।

রাশিয়ার সমাবেশ করা সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ট্যাংক, সাঁজোয়া যান বিএমপি।

It looks like another huge amount of Russian military equipment arrived at the Maslovka train station in Voronezh if that is a recent video..pic.twitter.com/CvIXw5CnPP