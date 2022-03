রুশ জেনারেলকে হত্যা করা হয়েছে, দাবি ইউক্রেনীয় সংবাদমাধ্যমের

রাশিয়ার একজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে বলে ইউক্রেনীয় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি নিহত জেনারেলের এক সহকর্মীর সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত পোস্টের বরাতে এই দাবি করেছে।

মার্কিন সাময়িকী নিউজউইক জানায়, ইউক্রেনের সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রাশিয়ার সেন্ট্রাল মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট-এর ৪১তম সমন্বিত সশস্ত্র সেনাদের ডেপুটি কমান্ডার মেজর জেনারেল আন্দ্রেই সুখোভেতস্কি বুধবার নিহত হয়েছেন।

ইউক্রেনীয় সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের খবরের সূত্র হিসেবে রাশিয়ার সাবেক সেনাদের সংগঠন কম্ব্যাট ব্রাদারহুডের একজন ডেপুটি সের্গেই চিপিলেভের টুইটারের পোস্টকে উল্লেখ করেছে।

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU.