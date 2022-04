রুশ সেনাদের ভয় দেখাতে ‘টার্মিনেটর ড্রোন’ ব্যবহার করছে ইউক্রেন: নিউজউইক

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির একজন সাবেক উপদেষ্টা বলেছেন, রুশ সেনাদের ভয় দেখাতে ‘টার্মিনেটর ড্রোন’ ব্যবহার করছে ইউক্রেনের সেনারা। এই ড্রোন এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে করে রুশ সেনারা ভাবছে তাদের তাড়া করছে ‘স্কাইনেট’-এর কোনও ড্রোন। মার্কিন সাময়িকী নিউজউইক এখবর জানিয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসিকে বৃহস্পতিবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কির সাবেক উপদেষ্টা ইগোর নভিকভ এই ঘটনাকে ‘উত্তেজনাপূর্ণ গল্প’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, ইউক্রেনের সেনারা রুশ বাহিনীর সদস্যদের বাণিজ্যিক ড্রোন ব্যবহার করে তাড়া করছে। কিন্তু ড্রোনগুলোকে এমনভাবে সজ্জিত করা হচ্ছে যা দেখে মনে হয় কল্পকাহিনী স্কাইনেটের কোনও ড্রোন। আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগারের টার্মিনেটর চলচ্চিত্র সিরিজে স্কাইনেট হলো শক্তিশালী কাল্পনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

নোভিকভ বলেন, এটি দারুণ চালাকি, সৃজনশীল সমাধান। কারণ আমাদের সেনারা কোনও গোলাবারুদ, কামানের গোলা অপচয় করতে চায়নি। তাই তারা বাণিজ্যিক ড্রোনে ক্যামেরা লাগিয়ে এবং টার্মিনেটর চলচ্চিত্রের ড্রোনের মতো সাজিয়েছে। ফলে এটি দেখতে হয়েছে ভীতিকর। এরপর তারা রুশ সেনাদের অবস্থানের কাছে এই ড্রোন ওড়াচ্ছে।

নোভিকভ আরও বলেন, আপনি যদি একজন রুশ সেনা হন এবং স্কাইনেটের কোনও ড্রোনের মতো কিছু দেখতে পান, তখন কী করবেন? আপনি দৌড়াবেন। কোথায় যাবেন? নিশ্চই ঘাঁটিতে যাবেন। এভাবে রুশ সেনারা তাদের ঘাঁটি দেখিয়ে দিচ্ছে। এরপর আমাদের সেনাদের ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করা বাকি থাকে। আমরা কোনও গোলা অপচয় করছি না।

এসব বাণিজ্যিক ড্রোন একা হামলা চালাতে সক্ষম না। শুধু ভীতিকর হিসেবে সামনে আসে। তবে এগুলো ছাড়াও ইউক্রেনের সেনারা সশস্ত্র ড্রোন দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। এসব হামলার মাধ্যমে রুশ সেনা ও সামরিক সরঞ্জামকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে।

গত মাসে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, তুরস্ক নির্মিত বায়রাখতার টিবি২ রুশ সেনাবাহিনীর সরঞ্জাম ধ্বংস করছে। বুধবার পেন্টাগনের প্রেস সচিব জন কিরবি জানান, যুক্তরাষ্ট্র ১০০টি সুইচব্লেড ট্যাকটিক্যাল ড্রোন ইউরোপে পাঠিয়েছে। এগুলো ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ব্যবহার করবে।

নিউজউইকের পক্ষ থেকে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ওয়াশিংটনে রুশ দূতাবাসে যোগাযোগ করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

