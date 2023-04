ইউক্রেনজুড়ে তাণ্ডবের পর ক্রিমিয়ার জ্বালানি ট্যাংকারে হামলা

রুশ দখলকৃত ক্রিমিয়া বন্দরনগরী সেভাস্তোপোলের একটি জ্বালানি ট্যাংকে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে। রুশ মদদপুষ্ট গভর্নর মিখাইল রাজভোজায়েভ টেলিগ্রামে পোস্টে জানান, শনিবার জ্বালানি ভর্তি ট্যাংকারে সম্ভবত ড্রোন হামলা হয়েছে। গত শুক্রবার ইউক্রেনেজুড়ে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ২৫ জন নিহতের পরই এ ঘটনা ঘটলো।

স্থানীয় সময় শনিবার (২৯ এপ্রিল) তিনি আরও বলেন, জ্বালানি ট্যাংকে আগুন লেগেছে, ড্রোন হামলার কারণে আগুন লেগে থাকতে পারে।

আগুনের শিখা ১১ হাজার বর্গফুট এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়েছে বলেও জানান রুশ গভর্নর মিখাইল।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বাতাসের কারণে শহরের অনেক জায়গায় কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওড়ছে।

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2