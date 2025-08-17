X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আনার হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ফের পিছিয়েছে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫২আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৪
এমপি আনোয়ারুল আজিম হত্যাকাণ্ড

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণের মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পিছিয়ে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত।

সোমবার (১৭ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমানের আদালত দিনটি ধার্য করেন। এদিন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। মামলার তদন্ত সংস্থা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এ জন্য বিচারক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন দিন ধার্য করেন।

এ মামলায় এখন পর্যন্ত সাত জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। তারা হলেন- সৈয়দ আমানুল্লাহ আমান ওরফে শিমুল ভূঁইয়া, ফয়সাল আলী সাজী ওরফে তানভীর ভূঁইয়া, সিলিস্তি রহমান, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবু, মোস্তাফিজুর রহমান ও ফয়সাল আলী। তাদের মধ্যে মিন্টু ছাড়া ছয় জনই দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। বর্তমানে আসামিরা কারাগারে রয়েছেন।

বাড়ি থেকে বেরোনোর পাঁচ দিন পর গত বছরের ১৮ মে কলকাতার বরাহনগর থানায় আনোয়ারুল আজীম নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন তার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। এরপরও খোঁজ মেলেনি তিন বারের এ সংসদ সদস্যের। ২২ মে হঠাৎ খবর ছড়ায়, কলকাতার পার্শ্ববর্তী নিউটাউন এলাকায় সঞ্জীবা গার্ডেনস নামে একটি আবাসিক ভবনের বিইউ ৫৬ নম্বর রুমে আনোয়ারুল আজীম খুন হয়েছেন। ঘরের ভেতর পাওয়া যায় রক্তের ছাপ। তবে ঘরে মেলেনি মরদেহ।

এ ঘটনায় ২২ মে ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৯ মে রাত ৮টার দিকে আমার বাবা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের সংসদ সদস্য ভবনের বাসা থেকে গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১১ মে ৪টা ৪৫ মিনিটে বাবার সঙ্গে মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বললে কথাবার্তায় কিছুটা অসংলগ্ন মনে হয়। এরপর মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলে বন্ধ পাই। ১৩ মে তার ভারতীয় নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ আসে। মেসেজে লেখা ছিল ‘আমি হঠাৎ করে দিল্লি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে ভিআইপি আছে। আমাকে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। পরে ফোন দেবো।’

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বাবার খোঁজখবর করতে থাকি। কোনও সন্ধান না পেয়ে বাবার বন্ধু গোপাল বিশ্বাস কলকাতার বরাহনগর পুলিশ স্টেশনে সাধারণ ডায়েরি করেন। বাবাকে খোঁজাখুঁজি অব্যাহত রাখি। পরবর্তীতে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানতে পারি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাবাকে অপহরণ করেছে। বাবাকে সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও পাইনি।

এছাড়া আরও কয়েকটি মেসেজ আসে। মেসেজগুলো বাবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অপহরণকারীরা করে থাকতে পারে, এজাহারে উল্লেখ করেন ডরিন।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতমামলাএমপি আনোয়ারুল আজীম হত্যাকাণ্ড
টাইমলাইন: ভারতে এমপি আনোয়ারুল আজীম নিহত
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫২
আনার হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ফের পিছিয়েছে
০৬ জুলাই ২০২৪, ১২:১৫
‘এমপি আনার সরলতা দেখিয়েছেন, তোমরা তার লাশের সঙ্গে বেঈমানি করছো’
০৪ জুলাই ২০২৪, ২০:৪৭
জবানবন্দিতে যা জানিয়েছে মোস্তাফিজ ও ফয়সাল
০৪ জুলাই ২০২৪, ১২:৫২
এমপি আনার হত্যা: ৩ আসামির দোষ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের আবেদন
০৪ জুলাই ২০২৪, ১২:৪৫
এমপি আনার হত্যা মামলার প্রতিবেদন ৮ আগস্ট
০৩ জুলাই ২০২৪, ১৬:৪১
এমপি আনার হত্যা: স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফয়সালের
০২ জুলাই ২০২৪, ২১:১০
এমপি আনার হত্যা মামলায় মোস্তাফিজের দোষ স্বীকার
২৭ জুন ২০২৪, ১৭:৪৬
‘পরিচয়-বেশভূষা পাল্টে পাহাড়ে আত্মগোপন করে ফয়সাল-মোস্তাফিজ’
২৭ জুন ২০২৪, ১৬:১২
এমপি আজীম হত্যা: গ্রেফতার মোস্তাফিজ ও ফয়সাল ৬ দিনের রিমান্ডে
২৬ জুন ২০২৪, ২১:০৫
পাহাড়ে কয়েক ঘণ্টা অভিযানের পর যা জানালো ডিবি
২৬ জুন ২০২৪, ১৯:৫৩
এমপি আনার হত্যায় গ্রেফতার ২ আসামিকে ডিবিতে নেওয়া হয়েছে
২৬ জুন ২০২৪, ১৮:১১
এমপি আজীম হত্যা: পাহাড়ে হেলিকপ্টার অভিযানে গ্রেফতার আরও দুই আসামি
২৬ জুন ২০২৪, ১৭:১২
এমপি আজীম হত্যা: আসামি ধরতে পাহাড়ে হেলিকপ্টারে অভিযান
২৬ জুন ২০২৪, ১৪:১৭
মোবাইল উদ্ধারে গ্যাস বাবুকে নিয়ে ঝিনাইদহে ডিবির অভিযান
২৫ জুন ২০২৪, ২২:০৫
এমপি আনার হত্যা: গ্যাস বাবুকে ঝিনাইদহ কারাগারে স্থানান্তর
২৫ জুন ২০২৪, ১৭:৫৮
গ্যাস বাবুর ৩ মোবাইল উদ্ধারে ঝিনাইদহ যাচ্ছে ডিবির টিম
২৪ জুন ২০২৪, ১২:৩৫
আ.লীগ নেতা বাবুর ফের ৫ দিন রিমান্ড চায় ডিবি
২৩ জুন ২০২৪, ১৫:১৮
মিন্টুকে গ্রেফতার করে চাপে নেই ডিবি: হারুন
২২ জুন ২০২৪, ১৪:৪১
ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি হতেই আনারকে হত্যা: মেয়র আশরাফ
১৯ জুন ২০২৪, ২১:৩৮
আমাকে এতিম করে আবার ‘অভিনয়’ করতে আসে: ডরিন
১৪ জুন ২০২৪, ১৫:২২
এমপি আনার হত্যা: স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিচ্ছেন আ.লীগ নেতা বাবু 
১৪ জুন ২০২৪, ০৭:১০
এমপি আজীমকে বালিশচাপা দিয়ে খুন! স্বীকারোক্তি সিয়ামের
১৩ জুন ২০২৪, ২৩:০৯
খুনির সঙ্গে তৃতীয় মাধ্যমে যোগাযোগ করেন মিন্টু, দিয়েছেন অর্থ
১৩ জুন ২০২৪, ২০:২৩
এমপি আনার হত্যা: আ.লীগ নেতা মিন্টুর বিষয়ে যা জানালো ডিবি
১৩ জুন ২০২৪, ১৫:৫৩
এমপি আনার হত্যা: মিন্টু ৮ দিনের রিমান্ডে
১৩ জুন ২০২৪, ১৫:১১
এমপি আনার হত্যা: আ.লীগ নেতা মিন্টুর ১০ দিন রিমান্ড চাইলো ডিবি
১২ জুন ২০২৪, ২২:২২
আ.লীগ নেতা মিন্টু সদুত্তর দিতে না পারলে ব্যবস্থা: হারুন
১১ জুন ২০২৪, ২০:২৫
এমপি আনার হত্যা: আ.লীগ নেতা মিন্টু আটক
১১ জুন ২০২৪, ১৮:০৬
এমপি আনার হত্যা: ঝিনাইদহের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা নজরদারিতে
১১ জুন ২০২৪, ১৪:১৬
এমপি আনার চোরাচালানে যুক্ত ছিলেন, এমনটা কখনোই বলিনি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
১০ জুন ২০২৪, ১৬:১২
এমপি আনার হত্যা: শিমুল-তানভীরের জামিন নামঞ্জুর
০৯ জুন ২০২৪, ১৭:৫২
শিমুল ভূঁইয়ার জবানবন্দিতে এমপি আনার হত্যায় বাবুর সংশ্লিষ্টতা মিলেছে
০৯ জুন ২০২৪, ১৫:২১
এমপি আনার হত্যা: আ. লীগ নেতা বাবু ৭ দিনের রিমান্ডে
০৯ জুন ২০২৪, ১৫:১১
সিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে হাড় উদ্ধার, সিআইডির দাবি আনারের
০৮ জুন ২০২৪, ১৯:০০
আওয়ামী লীগ নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে: হারুন
০৮ জুন ২০২৪, ১২:০৪
নেপাল থেকে কলকাতায় আনা হচ্ছে সিয়ামকে
০৭ জুন ২০২৪, ১৩:০৮
নেপালে গ্রেফতার সিয়ামকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কলকাতার সিআইডি
০৫ জুন ২০২৪, ২৩:৫৯
লাশ না মিললে এমপি আনার ‘হত্যার’ বিচার সম্ভব?
০৫ জুন ২০২৪, ১৮:৪৩
এমপি আনারের জন্য শোক প্রস্তাব ওঠেনি সংসদে
০৪ জুন ২০২৪, ১৮:৩১
এমপি আনার হত্যা: জবানবন্দি শেষে কারাগারে তানভীর
০৪ জুন ২০২৪, ১৮:০৯
নেপাল থেকে ফিরে যা জানালেন ডিবি হারুন
০৪ জুন ২০২৪, ১৬:১৫
এমপি আনার হত্যা: আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেন তানভীর
০৩ জুন ২০২৪, ১৮:৪০
এমপি আজীম হত্যা: ১০ আসামির ব্যাংক হিসাবের তথ্য চায় ডিবি
০৩ জুন ২০২৪, ১৮:২৬
ভিসা পেয়েছেন এমপি আজীমের মেয়ে ডরিন
০৩ জুন ২০২৪, ১৫:৫৮
এমপি আনার হত্যা: স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেন সিলিস্তা
০৩ জুন ২০২৪, ১১:৩৩
এমপি আনার হত্যা: সিয়ামের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি
০৩ জুন ২০২৪, ০০:৪৪
এমপি আজীম হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনকারী পুলিশ কর্মকর্তার বদলি 
০২ জুন ২০২৪, ১৯:০২
‘এমপি আজীম হত্যার প্রমাণ চাই আমরা’
০১ জুন ২০২৪, ১১:৫২
শাহীনের সহযোগী সিয়াম নেপালে আটক, রওনা দিয়েছে ডিবি টিম
৩১ মে ২০২৪, ২১:৪৩
বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করলো পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি
সম্পর্কিত
সম্রাটের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা: প্রথম দিন সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি
ডা. নিতাই হত্যা: ৫ জনের ফাঁসি, ৪ জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন শুনানি পেছালো
সর্বশেষ খবর
যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে রাজধানীতে আসছেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা
যুক্তরাষ্ট্রে এবার ভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে রাজধানীতে আসছেন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা
‘সাদা পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ বা নীরবতা ছিল’
‘সাদা পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ বা নীরবতা ছিল’
গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই
গাজীপুরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিকে কুপিয়ে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই
নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও থাকবেন জেসি!
নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও থাকবেন জেসি!
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
‘সিসা বারে’ যুবক হত্যার নেপথ্যে যা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media