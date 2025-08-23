X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৭আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:১১
উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হয়

রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় তাসনিয়া নামে ১৫ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার এক মাস পর শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানান।

চিকিৎসকরা জানান, ওই শিক্ষার্থীর শরীরের ৩৫ শতাংশ বার্ন ইনজুরি ছিল। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত বার্ন ইনস্টিটিউটে মৃত্যু ২০ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যু ৩৬। 

