উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত: বার্ন ইনস্টিটিউটে এখনও ২৬ জন চিকিৎসাধীন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট (ফাইল ছবি)

রাজধানীর উত্তরা দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ ২৬ জন এখনও জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৩ জন শিশু। এরমধ্যে একজন শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

শনিবার (৯ আগস্ট) বিকালে বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, ভর্তি রোগীদের মধ্যে কয়েকজনের শ্বাসনালি ও শরীরের বড় অংশ দগ্ধ হয়েছে। আশঙ্কাজনক শিশুটিকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, চিকিৎসাধীনদের মধ্যে অনেকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও কয়েকজনের অবস্থা এখনও সংকটাপন্ন। নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে।

এর আগে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ২৮ জনই শিশু শিক্ষার্থী। অনেকের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলেই, বাকিদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়।

উল্লেখ্য, গত ২১ জুলাই দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উত্তরা দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি দোতলা ভবনে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার সময় স্কুলের ভবনটিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্টাফ ও অভিভাবক মিলিয়ে দেড় শতাধিকেরও বেশি মানুষ হতাহতের শিকার হন।

বিমানটি ভবনের ওপর আঘাত হানার পর মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকেই ২০ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছিল। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

