X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাইলস্টোন দুর্ঘটনা: ৯৭ দিনে ৩৬ বার অস্ত্রোপচারের পর বাসায় ফিরলো দীপ্ত

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৩আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৩
ছাড়পত্র পেয়েছে নাভিদ নাওয়াজ দীপ্ত/বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনার ৯৭ দিন পর হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে শিক্ষার্থী নাভিদ নাওয়াজ দীপ্ত (১৩)। সে স্কুলটির সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে নাভিদ নাওয়াজ দীপ্ত।

চিকিৎসকরা জানান, অগ্নিকাণ্ডে দীপ্তর শরীরের প্রায় ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসার সময় তাকে ১০ দিন লাইফ সাপোর্টে, ২২ দিন আইসিইউতে, ৩৫ দিন এইচডিওয়ার্ডে এবং ৪০ দিন কেবিনে রাখা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দীপ্তর ওপর ৩৬ বার অস্ত্রোপচার ও আট বার স্কিন গ্রাফটিং করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষ-২ এ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. এম. নাশিরউদ্দিন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের যুগ্ম পরিচালক ডা. মারুফুল ইসলামসহ চিকিৎসক দলের অন্যান্য সদস্যরা।

ডা. নাশিরউদ্দিন জানান, দীপ্তর মতো আরও পাঁচজন রোগীও সুস্থতার পথে, তাদেরও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ২১ জুলাই দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উত্তরা দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি দোতলা ভবনে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার সময় স্কুলের ভবনটিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্টাফ ও অভিভাবক মিলিয়ে দেড় শতাধিকেরও বেশি মানুষ হতাহতের শিকার হন। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৩১ জন মারা গেছেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আরও ৫১ জন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হালনাগাদ তথ্যে এ কথা বলা হয়।

/এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
বিমান দুর্ঘটনাউত্তরায় বিমান বিধ্বস্তমাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে
টাইমলাইন: উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৩
মাইলস্টোন দুর্ঘটনা: ৯৭ দিনে ৩৬ বার অস্ত্রোপচারের পর বাসায় ফিরলো দীপ্ত
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৬
মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনা: বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র পেলো আরও দুজন  
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৪
বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি ফিরলেন মাইলস্টোনের আরেক শিক্ষার্থী
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৩
চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরলেন মাইলস্টোন শিক্ষিকা নিশি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৭
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০১
মাইলস্টোনের আরও এক শিক্ষকের মৃত্যু
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত: বার্ন ইনস্টিটিউটে এখনও ২৬ জন চিকিৎসাধীন
০২ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫
বার্ন ইন্সটিটিউট থেকে বাড়ি ফিরেছে মাইলস্টোনের শিক্ষার্থী শ্রেয়া
০২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫২
দুর্ঘটনাটি ৫ মিনিট আগে ঘটলে আরও অনেক প্রাণ যেতো: মাইলস্টোনে শোকসভায় অধ্যক্ষ
০২ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৪
বিমান নিয়ে ভয় কাটেনি শিক্ষার্থীদের
৩০ জুলাই ২০২৫, ১৬:২৯
বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি ফিরলেন একজন, আইসিইউতে ২
২৯ জুলাই ২০২৫, ০০:২৬
বিমান বিধ্বস্তের সময় মাইলস্টোনে ছিল ৫৯০ শিক্ষার্থী
২৯ জুলাই ২০২৫, ০০:০০
অজ্ঞাতনামা ৮ মৃতদেহের ডিএনএ প্রোফাইল তৈরির অনুমতি
২৮ জুলাই ২০২৫, ১৫:৪৫
বার্নে ভর্তি ৩৩ জন, সংকটাপন্ন ৩
২৮ জুলাই ২০২৫, ১৩:০২
মাইলস্টোনের ঘটনায় ৯ সদস্যের তদন্ত কমিশন
২৮ জুলাই ২০২৫, ০২:৫৯
মাইলস্টোনের আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
২৭ জুলাই ২০২৫, ২৩:৫৯
একটি দুর্ঘটনা: যার দায় ‘কারও নয়’
২৭ জুলাই ২০২৫, ০০:৪৩
বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের খোঁজ নিতে বার্ন ইনস্টিটিউটে প্রধান উপদেষ্টা
২৬ জুলাই ২০২৫, ২২:১২
মাইলস্টোনে বিমান বিধ্বস্ত: মৃত্যু ৩৪, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪৯
২৬ জুলাই ২০২৫, ১৮:০২
আহতদের ট্রমা কাটাতে কাউন্সেলিংয়ের উদ্যোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের
২৬ জুলাই ২০২৫, ১৬:৩৫
হাসপাতাল ছাড়লো মাইলস্টোনের দুই শিক্ষার্থী
২৬ জুলাই ২০২৫, ১০:৩২
মাইলস্টোন ট্রাজেডি: দগ্ধ আরও দুজনের মৃত্যু
২৬ জুলাই ২০২৫, ১০:০০
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন কি বিশেষায়িত হওয়া উচিত
২৬ জুলাই ২০২৫, ০০:৫৮
মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: সেদিন হোমওয়ার্ক না নেওয়া সূর্যের বেঁচে ফেরার গল্প
২৫ জুলাই ২০২৫, ২১:২৫
মাইলস্টোন স্কুলে দর্শনার্থীদের ভিড়: কারও মুখ বিষণ্ন, কেউ ব্যস্ত রিলস তৈরিতে
২৫ জুলাই ২০২৫, ১৮:১৫
বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি ৪০, পাঁচ জনের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’
২৫ জুলাই ২০২৫, ১৭:০৯
‘ফ্লাই জোনে’ স্কুল কেন, প্রশ্ন নগর পরিকল্পনাবিদদের
২৫ জুলাই ২০২৫, ১৬:০৩
মাইলস্টোনের আরও এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
২৫ জুলাই ২০২৫, ১৪:১৯
নাজিয়া-নাফির কবরে যেন আর কারও দাফন না হয়, বাবার আকুতি
২৫ জুলাই ২০২৫, ১৩:১৩
বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য দেশজুড়ে বিশেষ দোয়া
২৫ জুলাই ২০২৫, ১০:৪৭
চলে গেলেন দগ্ধ শিক্ষার্থী আয়মান, মৃত্যু বেড়ে ৩২
২৫ জুলাই ২০২৫, ১০:০৯
আহতদের চিকিৎসা দিতে সিঙ্গাপুরের দ্বিতীয় মেডিক্যাল টিম ঢাকায়
২৪ জুলাই ২০২৫, ২৩:৫৯
মাইলস্টোনের ছায়ায় কান্না: দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন মানুষ
২৪ জুলাই ২০২৫, ২২:০৯
জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি ৪২, আইসিউতে ৮ 
২৪ জুলাই ২০২৫, ২০:১৩
উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত: সরকার নির্ধারিত কবরস্থানে হয়নি কোনও দাফন
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৯:০৯
বার্ন ও সিএমএইচে বিমানবাহিনীর সমন্বয় সেল গঠন 
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৯:০৩
মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: মৃত্যু ৩১, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫১
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৮:২২
মাইলস্টোনের আরেক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৮:১৮
ইউনিফর্ম খুলে মরদেহ ঢেকে দেন সেনা কর্মকর্তা, জানালেন সেদিনের অভিজ্ঞতা
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৭:২১
অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনা বড় করে দেখছি না: আসিফ নজরুল
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৬:৪৮
বিষাদময় এমন দৃশ্য আগে দেখেননি তারারটেকবাসী
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৬:৩৪
বিমান দুর্ঘটনায় এখনও নিখোঁজ ৫ জন: মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৫:১৮
চলে গেলেন দগ্ধ শিক্ষার্থী মাহতাবও, মৃত্যু বেড়ে ৩০
২৪ জুলাই ২০২৫, ১৩:৫৩
নিখোঁজ মেয়ের খোঁজে স্কুলে মা, ফিরলেন পোড়া ব্যাগ হাতে
২৪ জুলাই ২০২৫, ১২:৫১
মাইলস্টোনে হেল্প ডেস্ক স্থাপন, নিখোঁজদের তথ্য সংগ্রহ চলছে
২৪ জুলাই ২০২৫, ১২:৪৪
রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পাবেন মাইলস্টোন স্কুলের নিহত দুই শিক্ষক
২৪ জুলাই ২০২৫, ১২:৩১
দগ্ধদের চিকিৎসা দিতে সন্ধ্যায় আসছে চীনা চিকিৎসক দল
২৪ জুলাই ২০২৫, ০০:৪৩
ঢাকায় এসেছেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-নার্স
২৪ জুলাই ২০২৫, ০০:২০
সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় এসেছেন আরও তিন চিকিৎসক
২৪ জুলাই ২০২৫, ০০:০১
মাইলস্টোনের শিক্ষার্থীরা এই ট্রমা কাটিয়ে উঠবে কীভাবে
সম্পর্কিত
হংকংয়ে রানওয়ে থেকে ছিটকে সাগরে পড়লো উড়োজাহাজ, প্রাণহানির শঙ্কা
রানওয়েতে পশু-পাখি, শাহজালালে বাড়ছে উড্ডয়ন-অবতরণে ঝুঁকি
মাইলস্টোন ট্রাজেডি: ২১ জুলাইকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘শোক দিবস’ পালনের দাবি
সর্বশেষ খবর
বিটকয়েনের গল্প: ভয় নয়, প্রস্তুতি দরকার
বিটকয়েনের গল্প: ভয় নয়, প্রস্তুতি দরকার
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে হাওরের উন্নয়ন করা হচ্ছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে হাওরের উন্নয়ন করা হচ্ছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
রাজধানীতে নিষিদ্ধ আ.লীগের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে নিষিদ্ধ আ.লীগের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
‘নিজস্ব স্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে’
‘নিজস্ব স্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে’
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media