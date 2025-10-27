মাইলস্টোন দুর্ঘটনা: ৯৭ দিনে ৩৬ বার অস্ত্রোপচারের পর বাসায় ফিরলো দীপ্ত

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনার ৯৭ দিন পর হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে শিক্ষার্থী নাভিদ নাওয়াজ দীপ্ত (১৩)। সে স্কুলটির সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে নাভিদ নাওয়াজ দীপ্ত।
চিকিৎসকরা জানান, অগ্নিকাণ্ডে দীপ্তর শরীরের প্রায় ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসার সময় তাকে ১০ দিন লাইফ সাপোর্টে, ২২ দিন আইসিইউতে, ৩৫ দিন এইচডিওয়ার্ডে এবং ৪০ দিন কেবিনে রাখা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দীপ্তর ওপর ৩৬ বার অস্ত্রোপচার ও আট বার স্কিন গ্রাফটিং করা হয়েছে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষ-২ এ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. এম. নাশিরউদ্দিন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের যুগ্ম পরিচালক ডা. মারুফুল ইসলামসহ চিকিৎসক দলের অন্যান্য সদস্যরা।
ডা. নাশিরউদ্দিন জানান, দীপ্তর মতো আরও পাঁচজন রোগীও সুস্থতার পথে, তাদেরও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ছাড়পত্র দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত ২১ জুলাই দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উত্তরা দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি দোতলা ভবনে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার সময় স্কুলের ভবনটিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্টাফ ও অভিভাবক মিলিয়ে দেড় শতাধিকেরও বেশি মানুষ হতাহতের শিকার হন। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৩১ জন মারা গেছেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আরও ৫১ জন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হালনাগাদ তথ্যে এ কথা বলা হয়।