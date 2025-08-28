বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি ফিরলেন মাইলস্টোনের আরেক শিক্ষার্থী

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় আহত আরেক শিক্ষার্থী চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) তৌফিক নামের ১৩ বছরের ওই শিক্ষার্থীকে জাতীয় বার্ন ওই প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান।
চিকিৎসকরা জানান, তৌফিকের শরীরে ৯ শতাংশ বার্ন ইনজুরি ছিল। বর্তমানে ১৮ জন রোগী চিকিৎসাধীন আছেন হাসপাতালে। এখন পর্যন্ত ১৮ জনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।