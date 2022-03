বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে কিয়েভ

ইউক্রেনের রাজধানী শহর কিয়েভে অন্তত চারটি বড় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে এসব বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, শহরের কেন্দ্রস্থলে দুইটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর কাছের একটি মেট্রো স্টেশনে আরও দুইটি বিস্ফোরণ হয়। শহর জুড়ে বেজে ওঠে বিমান হামলার সাইরেন।

এক টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি বিস্ফোরণের ভিডিও প্রকাশ হয়েছে। তাতে দেখা গেছে বিস্ফোরণের পর বিশালাকার অগ্নিগোলক তৈরি হয়।

One of the strikes in Kyiv tonight pic.twitter.com/Fxaxb4dlzf