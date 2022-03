জেলেনস্কি ও ইউক্রেনকে শ্রদ্ধা জানালো টাইম সাময়িকী

প্রভাবশালী মার্কিন সাময়িকী টাইম-এর প্রচ্ছদে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও দেশটির নায়কদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। সাময়িকীদের সর্বশেষ প্রচ্ছদে জেলেনস্কি একটি উক্তি ইউক্রেনীয় পতাকার রঙের ওপর লেখা হয়েছে। ইউক্রেনের অনেক নাগরিক প্রচ্ছদটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করছেন।

প্রচ্ছদে ইংরেজিতে লেখা আছে, ‘ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউক্রেনের নায়করা’। এর উপরে ইউক্রেনীয় ভাষায় মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন পার্লামেন্টে দেওয়া জেলেনস্কির ভাষণের একটি উক্তি লেখা রয়েছে। ইংরেজিতে যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জয় হবে এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিতবে আলো’।

