ইউক্রেন তেলের ডিপোতে হামলা চালিয়েছে: রুশ গভর্নর

রাশিয়ার শহর বেলগোরোড এর আঞ্চলিক গভর্নর অভিযোগ করেছেন শহরের একটি তেলের ডিপোতে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার। টেলিগ্রাম চ্যানেলে গভর্নর ব্যাচেস্লাভ গ্লাডকভ বলেছেন, শুক্রবার সকালে এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে ইউক্রেন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

ইউক্রেনের দুইটি হেলিকপ্টার থেকে হামলা চালানোর পর তেলের ডিপোতে আগুন ধরে যায় বলে দাবি করেছেন গভর্নর ব্যাচেস্লাভ গ্লাডকভ। এই ঘটনায় দুই জন আহত হলেও তাদের জীবনের আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।

রুশ গভর্নর জানিয়েছেন, দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আশেপাশের বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাত্র দুই দিন আগে ওই অঞ্চলের একটি অস্ত্র মজুত রাখা ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বেলগোরোডের তেলে ডিপোতে হামলার একটি ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ফুটেজটির যথার্থতা নিশ্চিত করা যায়নি।

বেলারুশের সংবাদমাধ্যম নেক্সটা ওই ফুটেজ প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, বিশালাকার ধোঁয়া উড়ছে।

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz